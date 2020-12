Bredanaar in half jaar tijd vier keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

BREDA - Een Bredanaar is donderdag tegen de lamp gelopen tijdens een politiecontrole aan de Kesterenlaan. Hij zat achter het stuur maar bleek niet in bezit te zijn van een rijbewijs, en is daar het afgelopen half jaar al vier keer op betrapt.

De politie heeft donderdagavond een controle gehouden aan de Kesterenlaan. Daarbij werd een automobilist (27) aan de kant gezet die niet in het bezit was van een rijbewijs. Het was de vierde keer dat de Bredanaar daarop betrapt werd in een half jaar tijd. In overleg met de officier van justitie is daarom zijn auto in beslag genomen.

Controle

Tijdens de controle werden veel bestuurders aan de kant gezet. Naast het checken van de auto’s en papieren van de bestuurders, controleerde de politie ook op het bezit van vuurwerk en op het rondrijden met inbrekerswerktuig in de auto.