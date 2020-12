Geen kleding maar een kerstdorp in de etalage: ‘Ik wilde licht en vrolijkheid in de duisternis creëren’’

BREDA - Het is stil in de Bredase winkelstraten. Sinds alleen essentiële winkels nog geopend mogen zijn, is het kerstshoppen verleden tijd. Toch blijven voorbijgangers bij de zaak van Mariet van Kooten aan de Ginnekenweg vaak even staan. Daar heeft in de etalage de kleding plaats gemaakt voor een groot kerstdorp. “Ik wilde een beetje licht in de duisternis creëren.”

Ook Jets Outlet aan de Ginnekenweg was genoodzaakt te sluiten na de nieuwe maatregelen. “Alles moet ineens online, dat is best raar voor mij”, legt eigenaresse Mariet van Kooten uit. Toch wilde ze niet bij de pakken neer gaan zitten. “De kerstboom stond al in de winkel toen we nog open waren. Een vriendin vertelde dat ze iemand had gezien die een klein kerstdorp om de kerstboom had gemaakt. Bij ons op zolder stonden al een jaar of dertig allerlei treinen van mijn man te verstoffen. Zo ontstond het idee dat samen te voegen tot een klein kerstdorp.”

Zo geschiedde, de man van Mariet verbond alle rails met elkaar en creëerde een kerstdorp van vijf niveaus. “Ik hou hier echt van. Het is bijna tussen kunst en kitsch, maar het is écht gezellig in de etalage zo”, stelt Mariet van Kooten. “De treinen worden ook iedere dag gewisseld, waardoor het dorp iedere dag net was anders is. Daarnaast is vooral ‘s avonds erg donker in de straten nu alle winkels dicht zijn. Het dorp springt er dan wel uit en creëert licht en vrolijkheid in de duisternis.”

De eigenaresse heeft al veel positieve reacties op het kerstdorp ontvangen. “Ik ben overdag vaak zelf even in de winkel om de treinen te wisselen en batterijen te vervangen. Vaak steken voorbijgangers dan hun duim op of roepen ‘oh wat gezellig’. Er wordt hier natuurlijk veel gewandeld omdat het dicht bij het Mastbos is, dus het kerstdorp trekt veel bekijks.” Ook voor de kinderen in de buurt is het een hoogtepunt van de dag. “Het kerstdorp heeft vijf niveaus, waardoor sommige niveaus voor de allerkleinste moeilijker te zien zijn. Speciaal voor hen heb ik buiten een opstap bankje weggezet. Veel kinderen komen ook meerdere dagen zodat ze kunnen zien welke treinen er dan weer rijden. Ik moet wel bijna elk uur de ramen zemen, maar dat maakt niet uit want zo maak ik het gezellig en leuk hier in de buurt.”