De Silent Muziek Bingo zorgt in Breda voor een muzikale derde kerstdag

BREDA - Afgelopen zomer was het een groot succes op de Havermarkt: De Silent Muziek Bingo. En deze week is de Silent Muziek Bingo terug met een kersteditie. “Zo bezorgen we iedereen een gezellige en muzikale derde kerstdag”, vertelt organisator Joey van Engelen enthousiast.

Met de Silent Muziek Bingo wil Joey zoveel mogelijk Bredanaars enthousiasmeren. In de zomer gebeurde dat op de Havermarkt. En deze winter ging de Muziek Bingo online verder. “Zowel met de elfde van de elfde als met Sinterklaas deden er zo’n 300 tot 400 Bredanaars mee. Dat is natuurlijk super gezellig, dus we hopen de 27e weer zoveel enthousiaste deelnemers te hebben”, aldus Joey.

Hoe werkt het?

De Silent Muziek Bingo is, uiteraard, een bingo. Wie zich aanmeld krijgt een digitale bingokaart. “Daarop staat allemaal muziek. Voor deze editie is dat kerstmuziek, maar ook nummers uit de top2000”. En wie bingo heeft, heeft uiteraard prijs. “Maar de prijzen zijn niet waarvoor je mee moet doen hoor. Het gaat vooral om de entertainment. Het is echt een super gezellige avond, waarbij alle deelnemers via hun webcam te zien zijn. Je ziet elkaar dus, en de mensen in de studio zien jou ook. Dat maakt het heel persoonlijk en gezellig.”

Meer weten? Ga naar de Facebookpagina.