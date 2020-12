Grote controle van garageboxen in de Hoge Vucht: Materiaal aangetroffen voor hennepteelt

BREDA - De politie heeft een grote controle gehouden van garageboxen en bergingen in de Hoge Vucht. Op verschillende plekken werden materialen aangetroffen die worden gebruikt bij de teelt van hennep.

In verschillende bergingen troffen agenten ventilatiedozen aan. Voor de politie is dat bekend als soort materiaal dat gebruikt kan worden bij het telen van hennep. In sommige bergingen werden naast de ventilatiedozen, ook nog assimilatielampen en koolstoffilters gevonden.



Het in het bezit hebben van dergelijke voorwerpen en met name in die combinatie, kan gezien worden als voorbereidingshandelingen treffen voor het opzetten van een hennepkwekerij. Dit is strafbaar gesteld in de Opiumwet.



De aangetroffen goederen zijn door de politie in beslag genomen.

Heeft u een vermoeden dat er ergens verboden goederen opgeslagen staan? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via het algemeen nummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Dan kunt u altijd een melding maken via Meld Misdaad Anoniem. ^JvG