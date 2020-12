Weerbericht Breda: ‘Aanhoudend zacht, na het weekend soms veel regen’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor zaterdag 19 december 2020.





Algemene luchtdrukverdeling

Boven het midden van de Atlantische Oceaan ligt een omvangrijk lagedrukgebied. De regenfronten ervan liggen over de Britse eilanden. Vooral na het weekend nemen de kansen op regen toe. Aan de oostflank van dit lagedrukgebied wordt met zuidelijke luchtstromingen zeer zachte lucht naar onze omgeving getransporteerd.



Verwachting voor zaterdag 19 december 2020

Het is bewolkt. In de ochtend kan de zon lokaal even doorkomen. Gaandeweg de middag kan er enige regen vallen. De wind waait matig, gemiddeld met 4 Beaufort uit het zuiden tot zuidwesten. De maximumtemperaturen schommelen rond de 12 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zondag

De zondag lijkt de meest aangename dag in de komende week te worden. Het is droog met een matige zuid- tot zuidwestenwind (3 - 4 Beaufort). Zon en wolken wisselen elkaar af bij een graad of 11.

Maandag

Het is maandag bewolkt met langdurig regen. De zuidenwind is matig tot vrij krachtig (4 of 5 Beaufort). De 13 graden die de thermometer gaat aanwijzen zal als zo niet gevoeld worden door de stevige wind.

Dinsdag

Opnieuw is het bewolkt met regen. De zuidwestenwind is zwak geworden met 1 of 2 Beaufort. Het kan nog altijd 10 graden worden.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor vrijdag 18 december 2020

Zon op: 08:42 uur

Zon onder: 16:32 uur

Daglengte: 07:50 uur



Zo was het weer vrijdag 18 december 2020

Maximumtemperatuur: 12,0 graden

Minimumtemperatuur: 6,0 graden

Neerslag: 0,8 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 18 december 2020 om 22:00 uur