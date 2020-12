Voor de brandweer is deze maand ‘business as usual’

BREDA - “Wij zijn nooit zozeer met vuurwerkoverlast bezig, maar meer met het ter plaatse gaan en blussen als er brand ontstaat”, zegt Marjo Peters, voorlichter van de Brandweer Midden- en West-Brabant.

Het korps maakt deel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waarin 24 gemeenten, brandweer, GHOR en politie in de regio hun krachten hebben gebundeld. Tot dusver hebben er volgens Peters weinig meldingen plaatsgevonden waar inzet van de brandweer noodzakelijk was. “Maar wij weten ook niet of er bij de meldingen die er wél zijn geweest de oorzaak aan vuurwerk kan worden toegeschreven. Voor ons is niet belangrijk om te weten of het door vuurwerk komt of door een lucifer. Wij komen ter plaatse om de brand zo snel mogelijk te blussen. Het onderzoek naar de oorzaak ligt vervolgens bij de politie, om vast te stellen of er sprake is geweest van een mogelijk strafbaar feit.”

Over het vuurwerkverbod heeft de brandweer geen oordeel. “Dat is een politieke keuze. We begrijpen de achterliggende gedachte wel omdat er alles aan gedaan moet worden om de zorg te ontlasten.” Anders dit jaar is dat er geen aanvragen binnenkomen voor speciale vergunningen. “Doordat alles is verboden, behalve het zogenaamde kindervuurwerk, krijgen we ook geen adviesaanvragen voor speciale gelegenheden waar men vuurwerk wil afsteken. Voor de brandweer is deze maand verder ‘business as usual’, waarbij we ons, zoals iedere dag, goed voorbereiden op alles wat er mogelijk kan gebeuren.”