Amphia en Stichting Vrienden van Amphia organiseren ‘coronaproof’ Kerstconcert via livestream voor patiënten

BREDA - Het Amphia en de Stichting Vrienden van Amphia organiseren woensdag 23 december een piano kerstconcert via livestream voor patiënten die in het ziekenhuis verblijven. De livestream is bedoeld om patiënten in Amphia afleiding te bieden tijdens de feestdagen.

Sinds 21 november van dit jaar staat er een piano van de firma Acustica in de centrale hal van Amphia, locatie Molengracht. Verschillende pianisten hebben hun mooiste muziekstukken al gespeeld. Patiënten, verpleegkundigen, medisch specialisten en andere medewerkers blijven staan bij het horen van het prachtige spel. Voor iedereen zijn de komende feestdagen anders dan anders; weinig familie, vrienden of kennissen. Dus ook voor patiënten die in Amphia moeten verblijven.

Afleiding

Het idee is ontstaan om patiënten tijdens hun verblijf in Amphia afleiding te geven in de aanloop naar de feestdagen. Ilse Pauw, projectmanager, vertelt dat het in deze tijd extra moeilijk is om als patiënt in het Amphia te liggen. “Patiënten verblijven alleen op een kamer en mogen vanwege COVID-19 niet zoveel bezoek ontvangen als gebruikelijk. Tijdens deze dagen zullen zij dat extra voelen.” Daarom wordt voor deze patiënten twee keer een pianoconcert georganiseerd rondom het thema Kerst. De concerten worden live gestreamd naar de tablets waarover iedere patiënt op zijn of haar kamer beschikt. Patiënten krijgen op de avonden voor het piano kerstconcert een fysieke uitnodiging waarin ze uitleg krijgen hoe ze de livestream kunnen bekijken.

Compilatie

Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur, zal een kort openingswoord geven, waarna een aantal pianisten hun muziekstuk opvoeren. Door de livestream is het pianoconcert volledig coronaproof, maar kan alsnog een grote groep mensen hiervan genieten. Rond de kerstdagen zal er een compilatie van de concerten verschijnen zodat naast patiënten die in Amphia liggen, ook medewerkers en ieder ander die het wil zien een kerstgevoel kan worden meegegeven. Deze zal worden gedeeld op de social media kanalen van Amphia en van de Vrienden van Amphia.