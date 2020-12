Hoe op de Markt van Prinsenbeek een pratende kerstboom van ruim 16 meter werd gerealiseerd

PRINSENBEEK - De nieuwste aanwinst van Prinsenbeek is niet te missen: Op de Markt is een 16 meter hoge, pratende kerstboom geplaatst. De realisatie van de boom is te danken aan de inzet van onder andere WinterWonderBeek en meerdere Boemeldonckse carnavalsverenigingen.

Al vanaf de zomervakantie is het bestuur van WinterWonderBeek bezig geweest met de voorbereidingen voor de WinterWonderBeek editie van 2020. Daarbij werd steeds rekening gehouden met de landelijk gestelde COVID-19 maatregelen zodat zowel schaatsers, bezoekers als vrijwilligers een veilig evenement zouden beleven. De geschreven draaiboeken moesten steeds weer worden bijgesteld om aan alle veiligheidseisen te voldoen. Al redelijk snel werd duidelijk dat de schaatsbaan dit jaar niet gerealiseerd zou kunnen worden. Maar bij het nemen van dit besluit ging het bestuur niet bij de pakken neerzitten, in tegendeel. Er werd samenwerking gezocht met de pas opgerichte stichting Boemeldonckse Karnavals Versiering, (BKV).

“Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat de Markt van Prinsenbeek flink is ‘aangekleed’ voor de feestdagen,” laat Herman Emaus van de stichting WWB weten. “In plaats van de schaatsbaan realiseerden weeen 16,5 meter hoge kerstboom op de Markt. De Boemeldonckse carnavalsverenigingen zullen die met hun creaties versieren en in samenwerking met de Ondernemersvereniging Prinsenbeek wordt de Markt feeëriek verlicht.” Carnavalsvereniging ‘De Klepperbekken’ bouwde voor dat de kerstboom een stalen geraamte zodat die stevig en veilig op zijn plek blijft staan.

Sprekende boom

“Het bijzondere van deze kerstboom is dat het praat en een mooi verhaal vertelt dat precies past in het decor van licht en geluid. De tekst is geschreven is door een onderwijskracht van Kbs De Griffioen en het is geënt op de sprookjesverhalen van de Efteling. De kerstboom is dus een creatie dat door en voor Prinsenbeek tot stand is gekomen. Het de bedoeling dat het een pronkstuk wordt voor meerdere jaren en meerdere activiteiten. Vooralsnog blijft de boom tijdens de feestdagen in volle glorie staan. Uiteraard zal de traditionele kerststal ook worden opgebouwd. Het is dus de echt moeite waard om tijdens de feestdagen de Markt in Prinsenbeek met een bezoekje te vereren,” tipt Herman.