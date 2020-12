Weerbericht Breda: ‘Komende dagen zijn kletsnat, maar met Kerstmis wordt het droger’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 21 december en de komende dagen.

Vanuit het zuidwesten trekt vandaag een regengebied over het land en daarmee is het startsein gegeven voor een kletsnatte periode die tot aan Kerst duurt. Tijdens Kerst is het een stuk droger en schijnt af en toe de zon. Eerste Kerstdag belooft fris, droog en groen te worden.



Verwachting voor maandag

Maandag is het grijs en bewolkt. Er valt regelmatig regen of motregen. De zuidenwind is gemiddeld matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort). Er kunnen windstoten voorkomen van 50 tot 60 km/u. Het voelt frisjes aan. De temperaturen zijn in de ochtend een graad of 7, maar bereiken maandagavond hun hoogtepunt met ca 12 graden. Het is dus een zeer zachte start van de astronomische winter.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Een regenfront blijft treuzelen boven Brabant en België. Het vormt de scheidingslijn tussen zeer zachte lucht uit het zuiden en koudere lucht vanuit het noorden. Op dit grensvlak gaat het langdurig regenen en lokaal kan er veel regen vallen. De zuidwestenwind doet het met 2 tot 3 Beaufort een stuk rustiger aan. De temperaturen blijven in de dubbele cijfers met opnieuw 12 of 13 graden.



Woensdag

Woensdag weinig verandering. Net als op dinsdag grijs bewolkt weer met geruime tijd regen. Plaatselijk kunnen er de nodige hoeveelheden vallen. De zuidwestenwind doet het rustig aan en is zwak. Het kwik schiet nogmaals in de dubbele cijfers met 12 graden.



Donderdag

Er gaat wat veranderen. Het treuzelende regenfront trekt naar het zuidoosten weg. Er volgt een wisselende bewolking met soms zon, maar soms ook perioden met buien. Het wordt guur weer met kans op lokale regen- en hagelbuien. De wind trekt aan uit het noordwesten met 3 tot 4 Beaufort. Windvlagen van 50 tot 60 km/u zijn mogelijk. De maxima vallen terug naar 7 graden.



Vrijdag

Eerste Kerstdag ziet het er naar uit dat het goeddeels droog is met wolkenvelden en soms wat zon. Verder is het met ca. 6 graden wat aan de frisse kant. De wind waait matig met 3 Beaufort uit het noordwesten.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor maandag 21 december 2020

Zon op: 08:44 uur

Zon onder: 16:34 uur

Daglengte: 07:50 uur



Begin van de astronomische winter

Maandag 21 december 2020 is om 11:02 uur de astronomische winter begonnen. Maandag is de kortste dag van het jaar. Komende week gaan de dagen heel minimaal lengen.

Zo was het weer zondag 20 december 2020

Maximumtemperatuur: 10,6 graden

Minimumtemperatuur: 7,2 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden