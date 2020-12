Lasergamen en schaatsen gaat voor 12.000 Bredase jongeren tóch door

BREDA - Goed nieuws voor jongeren die graag wilden lasergamen in het Stadskantoor of schaatsen in de Koepel. Beide activiteiten gaan namelijk tóch door. Niet binnen, maar buiten. Beide activiteiten zijn verplaatst naar het buitenterrein van de Koepel. Ongeveer 12.000 kinderen kunnen op deze manier gratis deelnemen aan een vrolijke sportactiviteit in de buitenlucht.

Het leek een flinke domper te worden: Door de strenge lockdown konden het IJspaleis in de Koepel én het lasergamen in het Stadskantoor niet doorgaan. Maar er is een oplossing gevonden. Zowel het IJspaleis (de IJsbaan in de koepel) als de lasergame-activiteiten die in het stadskantoor zouden plaatsvinden gaan dus toch door. Ze gaan worden georganiseerd op het buitenterrein van de Koepel.

Beide activiteiten zijn alleen bestemd voor jeugd van 0 tot en met 17 jaar. Deelnemers kunnen zich via www.bredalasergame.nl en www.ijspaleisbreda.nl melden. Daarbij worden de Coronamaatregelen strikt gehanteerd. Zo zal er echt sprake zijn van een sportactiviteit en is er geen enkele vorm van afgifte voor horeca.

Het IJspaleis en de lasergames worden dagelijks in de kerstvakantie aangeboden. De activiteiten zijn tot en met zondag 3 januari, dagelijks van 9:00 tot 16.30 uur geopend. Lasergamen kan al vanaf dinsdag 22 december, vanaf donderdag 24 december is de schaatsbaan open.

Winterchills

Winterchills is een activiteitenprogramma voor de jeugd dat de winterse opvolger is van SummerviBes. Dankzij het doorgaan van het IJspaleis en het lasergamen kunnen ongeveer nog eens 12.000 kinderen gratis deelnemen aan een vrolijke sportactiviteit in de buitenlucht.