Veertig containers vormen nieuw kunstwerk in de Speelhuislaan

BREDA - Op de kop van de Speelhuislaan is een nieuw kunstwerk geïnstalleerd. Het opvallende kunstwerk bestaat uit veertig zogenaamde IBC-containers. Vandaag gaat het kunstwerk ‘aan’: de containers zullen worden verlicht. Het blijft in ieder geval tot het voorjaar van 2021 staan.

Het bedrijf Livingprojects is gisteren in de regen heel de dag bezig geweest met de installatie van het nieuwe lichtkunstwerk. Het staat in de middenberm op de kop van de Speelhuislaan, ter hoogte van de watertoren. Het kunstwerk bestaat uit 40 zogenaamde IBC-containers, waarin gekleurde lampen worden geïnstalleerd. De installatie wordt aangesloten op de straatverlichting en zal dus branden als ook de straatlantaarns aan zijn.

De Strip

Het plan is om het deel van de Speelhuislaan waar het kunstwerk staat in de nabije toekomst in te richten als verblijfsgebied. Er komt een nieuwe woonwijk in dit deel van het Havenkwartier dat ‘de Strip’ heet. Hier zullen straks de eerste bouwactiviteiten in het Havenkwartier zichtbaar worden.

Om hier vast een kleine start mee te maken, is ervoor gekozen om het lichtkunstwerk in het groen te plaatsen en op enkele openbare parkeerplaatsen. Op deze manier kunnen automobilisten vast wennen aan de toekomstige situatie waarin minder parkeerplaatsen in de Speelhuislaan aanwezig zullen zijn.