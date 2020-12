Een coronaproof afscheid aan de deur: Na 40 jaar in het onderwijs stopt juf Monique

BREDA/ETTEN-LEUR – Veel inwoners van Breda en Etten-Leur hebben haar ooit als kleuterlerares gehad: Monique van der Steen. Maar na veertig jar onderwijs gaat ze nu met pensioen. Collega’s verrassten haar daarom aan de deur bij haar woning in Waterdonken.

De laatste dagen van de onderwijs carrière van juf Monique op basisschool ‘t Carillon waren bijzonder. Het geplande afscheid verliep door de lockdown anders. Samen met haar DUO-collega heeft ze in een lege school de berging nog opgeruimd. Koffie op gepaste afstand en dat was het. Althans dat dacht juf Monique. Inventieve collega’s verraste haar thuis in Breda, met een letterboodschap vanuit een sliert langsrijdende auto’s. En natuurlijk een bos bloemen.

“Nu ben ik nog gezond. Weggaan als je het nog leuk vindt, is belangrijk. Het digitaliseren en de veranderingen binnen het onderwijs, speelden een rol”, onderbouwt ze haar keuze. Met vier kinderen en vijf kleinkinderen, blijven kinderen zeker een rol in haar leven spelen. Oppassen, logeren of een paar dagen naar haar nazaten in Groningen omdat het kan, zijn haar goede vooruitzichten.



Veertig jaar onderwijs

Vierenveertig jaar geleden begon Monique, 19 jaar en net klaar met de KLOS (Kleuter Leidster Opleiding School), met een eigen klasje op kleuterschool de Kolibrie in Breda. “Mijn eerste groep, ik ken ze allemaal nog bij naam”. In 1980 wordt ze hoofdleidster op kleuterschool Brakkenhof in Etten-Leur. Na de samenvoeging van kleuterschool en basisschool in 1986 stond ze voor de klas op de Hasselbraam, de extra opleiding om bevoegd aan de slag te gaan rondde ze hiervoor af. Op haar laatste school ‘t Carillon begon ze in 2014. Op het afronden van de tweejarige opleiding voor Daltononderwijs, kijkt ze met trots terug. Twintig jaar onderwijs, vier jaar thuis fulltime moeder en weer twintig jaar in het onderwijs.



Hart bij kleuters

Als één van de laatste echte kleuterleidsters, ligt haar hart zonder twijfel bij kleuters. Monique vindt het belangrijk dat ze gewoon kind mogen zijn: “Plakken, spelen, knippen, nog niet teveel leerstof voor groep 3. Natuurlijk wel als het kind er aan toe is. Ieder kind is uniek”. Het liefste kreeg ze haar leerlingen ‘blanco’ binnen. Ontdekken: “Wat heeft dit kind nodig. Maatwerk bij kleuters is belangrijk, alle kinderen zijn verschillend”. Wat raakt Monique in kleuters? “Geraakt worden door het spontane, niet geremd zijn, blijdschap en verdriet durven te tonen. Met kleuters is elke dag anders”.