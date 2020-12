Bredanaars met een cruciaal beroep mogen deelscooters komende weken gratis gebruiken

BREDA - Een bijzondere actie van deelscooteraanbieder Check: De komende weken mag iedereen die een cruciaal beroep heeft gratis gebruik maken van de deelscooters.

Bredanaars die een cruciaal beroep hebben, kunnen komende weken gratis gebruik maken van de deelscooters van Check. De dienst heeft gebruikers laten weten dat iedereen met een cruciaal beroep tot en met 19 januari kosteloos gebruik kan maken van de wit-paarse deelscooters. “Je makkelijk en veilig verplaatsen kan een uitdaging zijn in deze rare tijd. Daarom bieden we onze elektrische deelscooters kosteloos aan tot en met 19 januari. Aan alle mensen met een cruciaal beroep. Samen staan we sterk”, laat het bedrijf weten.

Wie een cruciaal beroep heeft en gebruik wil maken van het aanbod, moet zich aanmelden via een formulier van Check. Check hanteert bij de selectie van cruciale beroepen de lijst van de Rijksoverheid. Wie zich aanmeld, moet bovendien bevestigen de deelscooters te gaan gebruiken voor vervoer van en naar zijn werk.