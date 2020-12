Wens van kinderen met beperking gaat in vervulling met bijzondere kerstboom in Hotel Nassau Breda

BREDA - In de lobby van Hotel Nassau Breda schittert sinds 9 december een prachtig versierde wensboom vol met kaartjes van kinderen aangesloten bij Club Kruimel. Zo’n kaartje kan uit de boom gehaald worden om een passend cadeau voor een kindje te kopen. Vandaag overhandigt Hotel Nassau de cadeautjes aan de oprichters van Club Kruimel, die vervolgens de cadeautjes met Kerst aan de kinderen uitdelen.

Na drie succesvolle voorgaande jaren stond ook dit jaar een prachtig versierde wensboom in de lobby van Hotel Nassau Breda. Het is geen gewone boom. Hij hangt namelijk vol met wenskaartjes van kinderen die aangesloten zijn bij Club Kruimel. Club Kruimel is een particulier initiatief, opgericht door Marcel en Carola van der Mast, voor gezinnen met kind(eren) met een beperking. Ze bieden gezinnen ondersteuning in hun zoektocht en begeleiding binnen het gezin én in de complexe wereld van de zorg en dienstverlening. Hiernaast geeft Club Kruimel gratis speelgoed en kleding weg aan de gezinnen die het hard nodig hebben. Daarom namen Hotel Nassau Breda en Betrokken Ondernemers Breda het initatief om op deze manier cadeaus in te zamelen voor deze kinderen.

Bijdrage aan geluk

Ieder kaartje in de bijzondere wensboom vertegenwoordigt een kind. “Om te zorgen dat deze kinderen een kerstcadeau krijgen, hebben wij onze gasten en iedereen uit Breda gevraagd om een bijdrage te leveren aan hun geluk dit jaar. Iedereen kan een kaartje uit de boom halen en een passend cadeau voor een kindje kopen”, zo vertelt Yolanda Bianca, General Manager bij Hotel Nassau Breda. “Er geldt een bedrag van rond de € 15,- per kaartje, zodat iedereen een cadeautje van ongeveer dezelfde waarde ontvangt. Natuurlijk mogen mensen ervoor kiezen om meerdere kinderen blij te maken.”

In verband met het coronavirus was er dit jaar ook een optie om online een cadeau te bestellen en daarmee een wens in vervulling te laten gaan. Op de site van het hotel stond een verlanglijst met openstaande wensen. De bestelde cadeaus konden direct afgeleverd worden bij het hotel of mensen konden het persoonlijk afleveren. Daarnaast konden mensen ook een donatie doen als ze geen tijd hadden om een cadeau te kopen.

Gisteren zijn de cadeautjes in Hotel Nassau Breda overhandigd aan de oprichters van Club Kruimel. Marcel en Carola van der Mast delen deze vervolgens met kerst uit aan de kinderen van Club Kruimel.