Bouwactiviteiten Havenkwartier gestart met installatie van bijzonder lichtkunstwerk aan Speelhuislaan

BREDA - Heb jij het bijzondere lichtkunstwerk in de middenberm op de kop van de Speelhuislaan al zien staan? De veertig zogenaamde IBC-containers, waar gekleurde lampen in zitten, zijn het begin van de eerste bouwactiviteiten in het Havenkwartier.

Het bedrijf Livingprojects heeft afgelopen maandag in opdracht van de gemeente Breda het lichtkunstwerk geplaatst in de middenberm op de kop van de Speelhuislaan, ter hoogte van de watertoren. Pas sinds dinsdag zorgen de 40 containers met gekleurde lampen erin voor licht in de duisternis. De installatie is aangesloten op de straatverlichten en brandt dus wanneer ook de straatlantaarns aan zijn.

De Strip

De gemeente heeft als plan om dit deel van de Speelhuislaan in de nabije toekomst in te richten als verblijfsgebied. Er komt hier een nieuwe woonwijk dat ‘de Strip’ heet. Om alvast een kleine start te maken aan de bouwactiviteiten in het Havenkwartier, is dit lichtkunstwerk in het groen geplaatst.

Uiteindelijk zullen er ook een aantal geplaatst worden op diverse openbare parkeerplaatsen. Zo wennen automobilisten alvast aan de toekomstige situatie waarin minder parkeerplaatsen in de Speelhuislaan aanwezig zullen zijn. De bouw- of inrichtingsactiviteiten zullen namelijk leiden tot een vemrindering van het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Toch wacht de gemeente nog met het invoeren van gereguleerd parkeren totdat de eerste activiteiten starten.

De installatie blijft in ieder geval nog tot het voorjaar van 2021 staan.