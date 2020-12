Bredanaars kunnen vuurwerk binnenkort ongestraft inleveren

BREDA - Door het landelijk vuurwerkverbod zijn bepaalde typen vuurwerk dit jaar verboden. Daarom organiseert de gemeente inlevermomenten voor vuurwerk op maandag 28 en dinsdag 29 december. De inleveractie is vergelijkbaar met eerdere inleveracties die gehouden zijn voor wapens. Dat betekent dat mensen zonder straf hun vuurwerk kunnen inleveren. Ze worden voor het bezit ervan dus niet strafrechtelijk vervolgd.

Ben je een vuurwerkliefhebber en had jij je vuurwerk al in huis voordat het vuurwerkverbod in ging? Dan kun je daar voor gestraft worden, want het bezit en vervoeren van vuurwerk is illegaal geworden. Om Bredanaars de mogelijkheid te bieden om zonder straf van het vuurwerk af te komen, worden er 28 en 29 december vuurwerkinleveracties gehouden. Tijdens die inleveracties kun je niet gestraft worden voor het bezit van het vuurwerk dat je in komt leveren. Dat geldt ook voor illegaal vuurwerk dat ook vóór de invoering vna het vuurwerkverbod al niet was toegestaan in Nederland.

Tijdelijke mobiele inleverpunten

Het inleveren van vuurwerk is mogelijk op twee dagen op vijf verschillende locaties in de stad. Ook mensen uit omliggende gemeenten kunnen bij deze inleverpunten terecht.

Maandag 28 december

• 10.30 tot 13.00 uur winkelcentrum Heksenwiel

• 13.30 tot 16.00 uur winkelcentrum Hoge Vucht

Dinsdag 29 december

• 09.30 tot 11.30 uur winkelcentrum Brabantplein

• 12.00 tot 14.00 uur winkelcentrum De Burcht

• 14.30 tot 16.30 uur winkelcentrum Tuinzigt

Bij deze inleverpunten zijn ook boa’s aanwezig die informatie kunnen geven, vragen kunnen beantwoorden en meldingen kunnen ophalen. Er is ook een speciaal transportbedrijf aanwezig. Zij nemen het vuurwerk in en vervoeren dit veilig naar een locatie waar het vernietigd wordt. Naast het bezit van vuurwerk, is ook het vervoeren van vuurwerk verboden. Maar tijdens de inleverdag treden het Openbaar Ministerie en de politie niet op als het aannemelijk is dat de vervoerder onderweg is naar het inleverpunt.

Na de inleveractie zetten politie en de gemeente volop in op controles rondom de opslag van vuurwerk in garageboxen en opslagloodsen.

Meld overlast of opslag vuurwerk

Overlast door vuurwerk kan gemeld worden bij de gemeente via telefoonnummer 14076. Of via de website https://www.breda.nl/vuurwerk. Vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk kunt u melden bij de politie, telefoonnummer 0900-8844 of via het nummer van Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.