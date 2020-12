Na bloemen en pompoenen redt Breda Maakt Mij Blij nu 10.000 liter bier

BREDA - De Bredase Brouwerij Frontaal zag door de coronacrisis in één dag 90 procent van hun orders gecanceld worden. Daarnaast ging het brouwcafé vijf maanden dicht. Hierdoor zit ondernemer Roel Buckens met 10.000 liter juice punch (bier) waar hij geen bestemming voor heeft. Daarom komt Breda Maakt Mij Blij in actie en met succes. De eerste 3625 liter is al verkocht.

Na onder andere gladiolen, pompoenen en wijnen wil Frank Haagen van Breda Maakt Mij Blij nu een flinke lading bier redden. “Van de zomer hebben wij de pick-up van onze gladiolen bij Brouwerij Frontaal gehouden”, legt Frank uit. “Nu is het Roel zelf die onze hulp hard kan gebruiken en wij gaan er alles aan doen om ook hem blij te maken.”

Via social media kan men daarom voor een pakket van 12 of 24 blikken juice punch bier bestellen. Het pakket wordt thuisbezorgd. “Het is onze laatste reddingsactie van 2020, dus het zou geweldig zijn als we ook deze tot een succes kunnen maken”, aldus Frank.

Breda Maakt Mij Blij

Het platform Breda Maakt Mij Blij is inmiddels een begrip in Breda. “Maar het begon letterlijk op de hoek van de straat”, vertelt Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij. “Vanuit de behoefte aan wat positiviteit ben ik samen met mijn vriend Frank pioenrozen en asperges gaan verkopen die anders weggegooid zouden worden.”

Gaandeweg kreeg het initiatief meer bekendheid, zeker na de actie omtrent de gladiolen van boer Theo. Hij zat met 300.000 gladiolen die eigenlijk voor de Nijmeegse Vierdaagse bestemd waren. Deze actie zorgde voor landelijke bekendheid.

De coronacrisis is ook nog niet voorbij en dus blijft er genoeg werk aan de winkel, ook komend jaar. ‘’Al willen we ons niet alleen op de coronaproblematiek richten’’, zegt Frank. ‘’Maar zo lang wij ons steentje kunnen bijdragen door producenten en onze klanten blij te maken, gaan wij door.’’