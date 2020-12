Met een lokbus wil de politie Bredanaars alert maken op verdachte situaties

BREDA - Deze december is er veel aandacht voor hoe de politie omgaat met problemen als vuurwerkoverlast en het handhaven van de coronaregels. Maar ondertussen verdwijnen ook andere zaken niet van de prioriteitenlijst van de politie. Zo gaat ook de strijd tegen drugs onverminderd door. Daarvoor wordt deze maand onder andere een lokbus ingezet.

De aanpak van de drugsproblematiek is voor de politie van Breda een belangrijk onderwerp. Het gebeurt nog steeds regelmatig dat er drugsdumpingen worden aangetroffen in het buitengebied, of dat er hennepkwekerijen worden opgerold in woonwijken. Om de drugscriminelen te kunnen betrappen, zijn meldingen van Bredanaars voor de politie cruciaal, legt wijkagent van Tuinzigt Frank Mathon uit. “Het is voor ons enorm belangrijk dat iedereen alert is. Als Bredanaars weten hoe ze verdachte situaties kunnen herkennen en deze ook melden, kunnen wij ons werk veel effectiever doen.” Om die alertheid te stimuleren, zet politieteam Weerijs nu een lokbus in.

De lokbus is een eenvoudig, wit bestelbusje dat op verschillende plekken in wijken wordt geplaatst. Verschillende aspecten van die bus zijn verdacht en wijzen op illegale drugshandel. Zo staat de bus vol met blauwe vaten en ligt er zichtbaar een gasmasker in. Ook ruikt de bus naar anijs, wat de geur is van XTC. In Prinsenbeek heeft de bus afgelopen weken al op verschillende plekken gestaan. “Daar is de actie goed verlopen. We hebben meerdere meldingen binnen gekregen en hebben met de actie de bewustwording over het onderwerp in het dorp kunnen vergroten. We gaan de actie daarom zeker een vervolg geven. Komende weken zal de lokbus op verschillende plekken binnen het werkgebied van politieteam weerijs worden geplaatst.”

Verdachte situaties melden kan via 0900-8844, maar ook Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.