Dankzij de nagellak van Tijn heeft het Prinses Máxima Centrum nu een robot-arm

BREDA - In 2016 was het in Breda de jonge Tijn die dé held was van het glazen huis. Mede dankzij zijn nagellakactie werd er tijdens die editie 8,7 miljoen euro opgehaald. Maar ook na Serious Request ging de actie van Tijn door. Zo haalde Stichting Semmy met de verkoop van Tijns nagellak nog eens 1,2 miljoen euro op. En met dat geld heeft het Prinses Máxima Centrum nu een robot-arm aangeschaft om gestuurd te opereren bij kinderen met een tumor in de hersenstam. Ook Tijn, die in 2017 kwam te overlijden, leed aan hersenstamkanker.

Tijn Kolsteren (2010-2017) werd in december 2016 bekend met zijn ‘Lak door’ actie voor het Glazen Huis van 3FM Serious Request. Daarna wilde hij nog één keer in actie komen voor kinderen die net als hij vochten tegen hersenstamkanker – en zijn droom was om een eigen nagellakmerk op de markt te brengen. Dit resulteerde in de actie LAK. door Tijn voor Stichting Semmy.

Door massaal Tijns nagellak te kopen hielp Nederland Stichting Semmy aan het benodigde geld om een robot naar Nederland te halen, waarmee ongeneeslijk zieke patiëntjes een behandelstudie kunnen ondergaan, die hopelijk dezelfde positieve resultaten heeft als in het laboratorium. Tijn overleed in 2017 zeven dagen voor zijn zevende verjaardag aan DIPG, een vorm van hersenstamkanker. Met de actie werd bijna 1,2 miljoen euro opgehaald met als doel het aanschaffen van een robot voor lokale behandeling van DIPG.

Aanschaf

Sinds de geslaagde actie van Stichting Semmy heeft het Prinses Máxima Centrum grondig onderzoek gedaan naar het best passende robotsysteem. Zij kiest nu voor een zeer geavanceerd systeem dat aansluit op de aanwezige, MRI-gestuurde neuronavigatie. De robot-arm helpt de neurochirurg nauwkeurig te navigeren, wat de precisie en efficiëntie van de operatie verhoogt. Behalve bij hersenstamkanker kan de robot-arm ook ingezet worden bij operaties voor kinderen met andere hersentumoren. De robot-arm zal naar verwachting begin volgend jaar in gebruik worden genomen door de neurochirurgen van het Prinses Máxima Centrum.

De ouders van Tijn zijn enorm blij met het nieuws van het Prinses Máxima Centrum. “Wij zijn trots op de ontwikkelingen en mogelijkheden die mede mogelijk zijn gemaakt door de nagellakactie van Tijn. Tijn wilde anderen helpen. De aanschaf van de robot-arm zorgt ervoor dat hij dit, indirect, nog steeds doet. Wij hopen dat de robot-arm gaat bijdragen aan een behandeling van hersenstamkanker, opdat in de toekomst genezing mogelijk is. Het gemis van je kind is onmenselijk groot, wij hopen dat anderen dit leed bespaard blijft.”

In Nederland krijgen elk jaar 150 kinderen een hersentumor, waarvan 10 kinderen een tumor in de hersenstam. Er is nog geen genezende behandeling, en de meeste kinderen met hersenstamtumor overlijden binnen een jaar na diagnose. Na vijf jaar is minder dan twee procent nog in leven.