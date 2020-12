Jongerenkoor Princenhage gaat online op Kerstavond: ‘De hele dienst zal thuis te zien zijn’

BREDA - Het is voor veel mensen een traditie: Op kerstavond naar de kerk gaan. Maar door de strenge coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk. Het is een teleurstelling voor velen, en ook zeker voor het Jongerenkoor Princenhage (JKP). Na weken van voorbereiden leek dit de zoveelste tegenvaller door corona te zijn. Maar de JKP’ers lieten het er niet bij zitten en besloten de dienst online door te laten gaan.

“Na het nieuws van afgelopen woensdag dat de Kerstavond dienst niet door ging hebben we een vergadering gehad waar we onze opties overwogen”, vertelt Joelle Gielen, voorzitter van het koor, ”We waren uitgenodigd om in Prinsenbeek te gaan zingen maar dat zouden slechts een of twee nummers zijn met hooguit vier personen en wij hadden het gevoel ‘Kerst vier je samen’ dus dat zagen we niet zitten. Toen hebben we gebrainstormd hoe we kerst kunnen vieren met het koor en het publiek, binnen het kader van de maatregelen. Daarna kwamen we op dit idee, om de dienst te filmen en dan op Kerstavond te delen.”

Intensief

In korte tijd heeft het JKP een hoop gedaan. “Voor een groot deel hebben we dit idee in één dag uitgewerkt. De tweede dag zijn we bezig geweest met het opzetten van licht en geluid, dat koste vrij veel tijd. Diezelfde avond nog zijn we begonnen met filmen en daar zijn we de dag erna mee door gegaan.”

Nu volgt nog het editen,maar Joelle is al zeer enthousiast. “De opnames bevatten de muzikale optredens van het JKP, ook zal de pastor het Kerstverhaal vertellen en zullen de leden van het JKP zelf korte video’s maken waarin ze vertellen wat zij hopen te halen uit deze Kerstdienst. Voor ons is het belangrijk dat we in onze eigen kerk met onze koorleden nu toch een sfeervol optreden kunnen verzorgen voor de mensen thuis.”

Rampjaar

Het was een beetje een rampjaar voor het JKP, veel activiteiten en optredens konden niet doorgaan in verband met corona. In begin van de crisis was zelfs repeteren niet mogelijk. “Normaal geeft het JKP in deze periode van het jaar een Kerstconcert, maar ook dat kon niet doorgaan en dat maakte de Kerstavond dienst des te meer belangrijk voor ons”, legt Joelle uit, “We zijn toen gaan kijken hoe we de dienst op een veilige wijze met het hele koor konden begeleiden door ons op te splitsen in kleine groepjes verspreid door de kerk en de nummers te verdelen onder deze groepjes”

Hoewel een online dienst niet hetzelfde is, zitten er ook voordelen aan volgens Joelle. “We hebben in de opnames extra de kerstsfeer kunnen creëren door het gebruik van lichteffecten en rookmachines, iets wat tijdens een normale dienst niet kan.”

De dienst wordt kerstavond om 19:00 uur gedeeld op de site van de parochie: www.parochiemariamagdelena.nl en de social media van het JKP.