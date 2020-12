Carillon Grote Kerk brengt kerstsfeer naar de stad met Kerstnachtconcert

BREDA - Elk jaar op 24 december tijdens kerstavond geeft stadsbeiaardier Paul Maassen een kerstconcert op het carillon van de Grote Toren Breda, gevolgd door het luiden van de Breda-Nassauklok rond middernacht door het Klokkenluidersgilde Breda. Een traditie die al eeuwen teruggaat in Breda en andere Nederlandse steden om het kerstfeest letterlijk in te luiden. Ondanks dat er dit jaar veel anders is dan normaal, gaat de bespeling van het carillon wél door.

Het concert vanuit de Grote Toren was bedoeld voor de bezoekers van de talrijke kerstconcerten en kerstdiensten in Breda. Helaas zijn wegens de lockdown al deze activiteiten in hun originele vorm geannuleerd. Toch gaan de nachtelijke bespeling op het carillon en de luiding wél door.

De stadsbeiaardier begint met een bespeling van 11.00 tot 12.00 uur. Het Klokkenluidersgilde Breda luidt vervolgens de 3750 kilo wegende Breda-Nassauklok tijdens het traditionele moment om 21.00 uur, van oorsprong bedoeld om de gelovigen voor de kerstviering in de Grote Kerk op te roepen. Tot slot volgt om 23.15 uur het kerstnachtconcert op de beiaard van de Grote Toren. De stadsbeiaardier speelt dan een klassiek maar ook minder traditioneel kerstrepertoire voor de bewoners van de stad. Meeluisteren en -zingen vanaf de balkons of vanuit de achtertuin kan. Vlak voor het concert wordt het programma op twitter en facebook geplaatst: @torenbreda.

Alles wordt afgesloten met het luiden van de Grote Klok rond middernacht.