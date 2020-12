Urgente vermissing in Breda: Wie heeft de 23-jarige Rabia gezien?

BREDA - In verband met een urgente vermissing is de Bredase politie dringend op zoek naar de 23 jarige Rabia Habesoglu. Rabia is voor het laatst gezien op 22 december 2020 in de Bastenakenstraat te Breda.

Rabia is een vrouw van ongeveer 1 meter 70. Ze heeft een vol postuur en donker, stijl haar.

Rabia draagt donkere kleding: Een zwarte jas (lang model), donkere make-up en zwarte Uggs.Ze heeft drie kleine oorbellen in ieder oor. Rabia is vrijwel altijd netjes opgemaakt en gekleed, en draagt veel parfum.

Wie Rabia ziet, wordt gevraagd onmiddellijk 112 te bellen.