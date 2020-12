Studievereniging Merlijn brengt 135 presentjes naar GGD: ‘We mogen hen niet uit het oog verliezen’

BREDA - Sinds corona in het land is zijn er al veel acties gehouden om steun te betuigen aan het zorgpersoneel. Ook de mensen bij de GGD en in de teststraten werken al maanden ontzettend hard. Om de GGD te laten zien dat ze niet vergeten worden, bracht de Bredase studievereniging Merlijn afgelopen dinsdag presentjes bij hen langs.

De studievereniging van de Avans opleidingen Bedrijfskunde en Human Resource Management vond het belangrijk om iets terug te doen voor de GGD. “De laatste tijd zijn er veel acties geweest voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Deze acties worden veelal door grote bedrijven gedaan en niet door studenten”, legt penningmeester Gijs van der Logt uit. “Er wordt weinig voor de GGD gedaan, terwijl deze mensen ook ontzettend hard werken, zelfs nu met Kerst en Oud en Nieuw. Zij verdienen ook een beloning na hun harde werk. Zo ontstond het idee om voor hen iets te doen.” Ook wil hij laten zien dat studenten wél aan de zorgmedewerkers denken. “Studie- en studentenverenigingen komen vaak negatief in het nieuws, zeker in deze coronatijd. Je hoort vaak dat studenten de regels aan de laars lappen. Wij willen laten zien dat wij weten wat het zorgpersoneel allemaal voor ons doet en dat wij hen niet uit het oog verliezen.”

Daarom zette de studievereniging een actie op poten. In het Terheijdense bedrijf Kwekers vond Merlijn een handlanger. “Zij hebben een financiële bijdrage geleverd aan de actie, zodat wij de mensen konden verrassen.” In totaal heeft de vereniging afgelopen dinsdag 135 mensen blij kunnen maken. “We kwamen rond lunchtijd met een klein groepje bij het kantoor van de GGD aan. Mensen zaten rustig een boterhammetje te eten en toen hebben wij ze rozen, chocolade en kerstkaarten overhandigd. De medewerkers hadden dit totaal niet verwacht van een studievereniging. Ze vonden het erg leuk en gezellig.”

De coronacrisis heeft ook een grote invloed op de studievereniging. “Normaal gesproken organiseren we workshops, netwerkborrels en feestjes en helpen we studenten bij het vinden van een stage. Dit jaar moet dat allemaal anders. Het is vooral lastig om eerstejaars studenten als leden te binden.” Toch ziet de penningmeester dit ook als een leuke uitdaging. “Het biedt aan de andere kant ook veel mogelijkheden. Iemand pakt makkelijker de laptop erbij om via Teams een pubquiz te doen, dan iedere week in de kroeg te staan. Daarnaast leren we er ontzettend veel van en komen we er sterker uit.”