Bredase politie daagt gamers uit om strijdt aan te gaan tijdens FIFA21 eindejaarscup

BREDA - Wil jij jouw voetbalskills wel eens laten zien aan de Bredase politie tijdens een potje FIFA21? Dat kan door mee te doen aan de eindjaarscup 2020. Dat meldt Politieteam Markdal op hun Instagram.

Gamers opgelet! De Bredase politie daagt je uit om mee te doen aan de FIFA21 eindejaarscup. Het toernooi bestaat uit meerdere onderdelen. Op dinsdag 29 december en woensdag 30 december moeten deelnemers om 18.00 uur eerst strijden tegen andere gamers in hun gemeente. Iedere wedstrijd duurt 16 minuten. Lukt het om de winnaar te worden van de gemeente? Dan strijd je mee op 31 december om de FIFA-king van Nederland te worden.

Alle lokale winnaars krijgen een prijs, maar de grote prijs gaat naar de landelijke winnaar. Op 31 december strijden alle winnaars van de verschillende gemeentes voor een nieuwe Playstation 5. Wil je niet deelnemen, maar ben je wel benieuwd naar het toernooi? Volg de cup dan via de livestream op Twitch.

Deelnemers moeten in de gemeente Breda wonen en minimaal drie jaar oud zijn. Deelname is gratis. Inschrijven voor de eindejaarscup voor de gemeente Breda kan hier.

Gamen met de politie

Gamen met de Politie is een samenwerking tussen ESL Benelux en de Politie Nederland. Het gezamenlijke doel is om jongeren online weerbaar te maken, te informeren en het contact tussen de Politie en jongeren te versterken en digitaal eenvoudiger te maken. Momenteel bevindt 'Gamen met de Politie' zich in een pilotfase en kent al enkele mooie resultaten. Na verwachting wordt de pilot de komende maanden verder uitgebreid.