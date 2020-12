Ook inbrekers werken thuis: 10% afname van aantal inbraken in Breda

BREDA - De coronacrisis heeft het afgelopen jaar voor veel veranderingen gezorgd. Zo ook in het aantal inbraken. Mensen werken veel meer thuis en uit de InbraakBarometer van Interpolis blijkt dat dit ook geldt voor inbrekers. In totaal vonden er in 2020 tot nu toe 22% minder inbraken plaats dan vorig jaar. Dit is het laagste aantal inbraken in tien jaar.

Volgens InbraakBarometer van de verzekeraar is er dit jaar tot nu toe zo’n 28.113 keer ingebroken. Dit is zeker 22 procent minder dan vorig jaar. Vooral tijdens de twee coronagolven, begonnen in maart en in oktober, is goed te zien dat het aantal inbraken flink is afgenomen. Er zijn natuurlijk wel verschillen tussen de provincies. Met een afname van 20% valt Noord-Brabant in de middenmoot.

In Breda hebben er dit jaar tot nu toe zo’n 885 inbraken plaatsgevonden. Dat is een afname van ongeveer 10% ten opzichte van 2019. Januari (56) en februari (50) telden dit jaar de meeste inbraken, mei (17) en juni (17) de minste. In Breda-Oost vonden de meeste inbraken plaats. Bij woningen met de postcode 4834 is 33 keer ingebroken. Daarop volgt het centrum (postcode 4811) met 24 inbraken en Breda-Noord (postcode 4826) met 23 inbraken.

De InbraakBarometer kijkt ook naar het aantal pogingen dat er gedaan is. Daardoor is het risico op een inbraak het grootste in Breda Centrum (postcode 4817 en 4811) en Breda Noord (postcode 4826). Deze wijken hebben een score van 8 of 7 op risico. Volgens de barometer is het risico op een inbraak het laagste in Breda Noord (postcode 4825), Breda Zuid-Oost (postcodes 4836 en 4838) en Breda-West (postcode 4839). Kijk hier voor meer informatie over inbraken in Breda.

Daling zet door

Interpolis verwacht dat in 2021 de daling van het aantal inbraken verder doorzet. Echter hangt de mate van de daling in 2021 wel af van hoe het coronavirus zich ontwikkelt. Waar in 2012 nog bijna 100.000 (pogingen tot) inbraken waren, was dat in 2018 al gehalveerd. Uitgaande van de dalende trend van de afgelopen jaren, verwacht Interpolis dat het totale aantal (pogingen tot) inbraken in 2021 uit zal komen tussen de 28.500 en 31.000.

Voorkom inbraak

Het lijkt een goed jaar te zijn wat betreft inbraken. Toch vinden tijdens de donkere dagen in december ook nog veel inbraken plaats. Zo is op 31 december de kans op een inbraak drie keer zo groot als op andere dagen in december. Daarom raadt Interpolis aan te doen alsof je thuis bent als je weggaat met de feestdagen, bijvoorbeeld door lichten aan te laten. Toch kan het zijn dat inbrekers doorkrijgen dat de kust veilig is. Het is daarom belangrijk om te laten zien dat er ‘niks te halen valt’ door dure spullen uit het zicht te halen. Dan is de kans groot dat dieven jouw huis met rust laten. Daarnaast is het belangrijk om het een inbreker zo moeilijk mogelijk te maken om binnen te komen. Ramen en deuren op slot doen is vanzelfsprekend, maar ruim ook je tuin op. Zo voorkom je dat inbrekers kunnen opklimmen.