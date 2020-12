Bredase SP stelt vragen na hoge cijfers over huiselijk geweld bij Nederlandse gezinnen

BREDA - Uit onderzoek van het Verwey Jonker instituut blijkt dat bij 30% van de gezinnen anderhalf jaar na een melding bij Veilig Thuis, het geweld gestopt was. Echter is het bij 50% anderhalf jaar na een melding nog allesbehalve veilig. Dat vindt de Bredase SP hoge cijfers. Daarom stelt de partij vragen aan het college.

Eerder dit jaar stelde de SP samen met de VVD vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders rondom de aanpak van huiselijk geweld, huisverbod en vrouwenopvang. In de beantwoording van deze vragen werd onder andere gesproken over het beter en vaker inzetten van het huisverbod, als ook het onderzoeken of het huisverbod meer preventief ingezet kan worden. De SP wil daarom graag van het college weten welke stappen hierin al gezet zijn.

Naar aanleiding van de vragen in juli heeft er een digitaal werkbezoek plaatsgevonden aan de vrouwenopvang in Breda. Volgens de SP heeft dit veel informatie opgeleverd, maar ook weer nieuwe vragen. Daarnaast heeft het Verwey Jonker instituut een rapport uitgebracht waaruit bleek dat bij 30% van de gezinnen anderhalf jaar na een melding bij Veilig Thuis, het geweld helemaal gestopt was. Echter is het bij 50% van de gezinnen anderhalf jaar na de melding nog steeds allesbehalve veilig. De partij wil daarom graag inzicht krijgen in de situatie in Breda. Zij zijn benieuwd bij hoeveel procent van de gezinnen gemeld bij Veilig Thuis in Breda er na anderhalf jaar geen geweld meer is. Ook is de partij benieuwd of er door de jaren heen een afname van huiselijk geweld te zien is.

Concrete hulp

In het onderzoek van het Verwey Jonker instituut geeft 50% van de kinderen aan dat ze geen hulp hebben ontvangen. De partij vraagt zich af hoe en waar slachtoffers van huiselijk geweld in Breda zelf concrete hulp kunnen vragen. Daarnaast willen ze weten hoe slachtoffer zich zelfstandig kunnen melden voor een opvangplaats. Bij huiselijk geweld is het doorbreken van het taboe erop nog steeds een belangrijk punt. Daarom wil de SP weten hoe Breda hier het komende jaar aandacht aan gaat besteden. Ook is de partij nieuwsgierig hoe het extra geld wat beschikbaar is gesteld voor geweld in afhankelijkheidsrelaties ingezet gaat worden.

In de gemeente liep een project waarbij ervaringsdeskundigen, zowel slachtoffer als dader ingezet worden. Hierbij was ook een leergemeenschap van Avans betrokken. De SP wil weten of hier al een evaluatie van is en wat de resultaten zijn. Ook wijst de partij op een nieuw reglement in Oosterhout, dat misschien ook wat voor Breda is. In Oosterhout worden scholen voortaan ingeseind als een kind betrokken is bij huiselijk geweld. Niet met details, maar wel dat docenten weten wat er speelt en beter kunnen monitoren.