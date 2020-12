Bredanaars doen nog massaal kerstinkopen: lange rijen voor bakkerijen en supermarkten

BREDA - De kerstdagen staan voor de deur. Daarom doen Bredanaars vandaag nog massaal hun inkopen. Zo staan er lange rijen voor bakkerijen. Toch besloten veel mensen ook om vannacht hun boodschappen te doen bij de Jumbo Foodmarkt. Daardoor ontstond er alsnog een rij.

Nog maar één nachtje slapen en dan is het eerste kerstdag. Niet verwonderlijk dus dat veel Bredanaars inmiddels druk bezig zijn met het inslaan van de kerstboodschappen. Ondanks dat veel winkels hun openingstijden verruimd hadden om zo de kerstdrukte te verspreiden, moeten veel mensen vandaag nog de laatste boodschappen doen. Even verse witte bolletjes halen bij de bakker voor het kerstontbijt of bij de slager het vlees voor het diner. Dat is de gedachte van veel Bredanaars deze donderdagochtend. Daardoor ontstaan er voor veel essentiële winkels lange rijen. Wel staat iedereen in de rijen netjes op 1,5 meter uit elkaar.

Om mensen op een rustige en verantwoorde manier hun boodschappen te kunnen laten doen, verruimde de Jumbo Foodmarkt hun openingstijden naar 24 uur per dag. Daar bleken mensen afgelopen nacht ruimschoots gebruik van te maken. Tussen 00.00 en 01.00 uur vannacht was het zo druk dat er een rij voor de supermarkt in Stada Stores ontstond. Pas op kerstavond sluit de winkel weer de deuren. Tijdens kerst is de supermarkt ‘s nachts ‘gewoon’ dicht.

Er ontstaan rijen voor de essentiële winkels. - Foto: Hanneke Marcelis

Maatregelen kerst

Voor kerst maakte de overheid een uitzondering in het aantal gasten dat per dag thuis ontvangen mag worden. Op 24, 25 en 26 december is drie het maximum aantal gasten. “Op die drie dagen kan net iets meer, maar Kerstmis blijft dus sober”, aldus Rutte in de persconferentie vorige week maandag. Buiten geldt een maximum van twee personen op 1,5 meter afstand. Huishoudens groter dan twee personen mogen wel gezamenlijk naar buiten.