Eén persoon gewond na kop-staart botsing op Nieuwe Kadijk

BREDA - Twee auto’s zijn donderdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Nieuwe Kadijk. Eén persoon is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 21.30 uur botste een auto achterop een andere auto op de Nieuwe Kadijk ter hoogte van de fietsoversteekplaats. Het is niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De politie en ambulance kwamen ter plekke.

Eén persoon is gewond geraakt bij het ongeval. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger is de auto’s weg komen takelen.