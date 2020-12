Rabia (23) is weer terecht na ruim drie dagen

BREDA - Politieteam Markdal meldt op hun instagrampagina dat de 23-jarige Rabia weer terecht is. Afgelopen woensdag werd ze als vermist opgegeven.

De 23-jarige Rabia werd afgelopen dinsdag voor het laatst gezien in de Bastenakenstraat. De dag erop werd er melding gemaakt van haar vermissing. Vandaag meldt politieteam Markdal op Instagram dat Rabia weer terecht is. De politie weet verder te melden dat ze in goede gezondheid verkeert.