Storm Bella trekt zondag over Breda

Het kerstweekend wordt dit jaar bijzonder onstuimig afgesloten. Dat meldt WeerOnline. In de nacht van zaterdag op zondag en zondagochtend krijgt Nederland namelijk te maken met storm Bella.

“Stilte voor de storm, daar is deze Tweede Kerstdag niet echt sprake van. Storm Bella komt vandaag namelijk langzaam dichterbij en daardoor neemt de wind alsmaar toe”, vertelt Matthijs van der Linden, meteoroloog van Weeronline. “Daarbij is kans op zeer zware windstoten tot 110 km/uur. De kans is groot dat het tot een officiële storm komt op een van de weerstations van het KNMI.”

Storm

Maar daarvoor moet het gedurende een uurvak (bijvoorbeeld van 9:00 tot 10:00 uur) gemiddeld met windkracht 9 waaien. Tijdelijk kan zelfs sprake zijn van zware storm (windkracht 10), maar of het ook tot een officiële zware storm komt is afwachten. Volgens Van der Linden komt het deze ‘derde kerstdag’ niet tot storm. “De reden daarvoor is dat de wind uit het zuiden- tot zuidwesten waait en daardoor een lange weg over land aflegt. Het ‘ruwe’ landschap met bomen en gebouwen remt de wind af. Dat betekent overigens niet dat het in het binnenland meevalt met de wind.”

Windsnelheden

In het hele land waait het namelijk krachtig tot hard (windkracht 6 tot 7) en dat zijn windsnelheden die we landinwaarts maar een paar keer per jaar halen. Daarbij is kans op zware windstoten tot 90 km/uur in de kustprovincies en 80 km/uur dieper in het binnenland. Door de zware windstoten kunnen (kleine) takken afbreken, wat voor troep op de weg zorgt. Mogelijk bereikt de wind ook daar tijdelijk stormkracht en is kans op zware windstoten tot 100 km/uur.

Het is volgens Van der Linden oppassen als je de weg op gaat. “We raden af om met een lege aanhanger onderweg te zijn. Bovendien is het goed je stuur vasthouden geblazen. Dat geldt voornamelijk op dijken en keringen. Daarnaast wordt het een kletsnatte dag met flink wat regen, waardoor het zicht onderweg slecht is.”