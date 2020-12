Oprichter Sjoerd Daniëls Foundation overleden aan slokdarmkanker

BREDA/ ULVENHOUT - Ruim een maand na de oprichting van de Sjoerd Daniëls Foundation is de oprichter overleden aan de gevolgen van slokdarmkanker. Dat is vandaag bekend gemaakt op de Facebook-pagina van de Foundation. Daniëls richtte de Foundation op om geld op te halen voor onderzoek naar de vroegopsporing van slokdarmkanker.

Sjoerd Daniëls kreeg in in oktober 2019 de diagnose slokdarmkanker. Niet lang daarna werd duidelijk dat opereren geen mogelijkheid was, vanwege uitzaaiingen. Op dat moment werd duidelijk dat Daniëls de ziekte niet zou overleven. Met chemotherapie kon tijd worden gerekt, maar genezing was niet meer mogelijk.

In november 2020 startte Sjoerd met de Sjoerd Daniëls Foundation. Hij vertelde toen aan BredaVandaag over de oprichting van het initiatief. “Eigenlijk wordt de ziekte bijna altijd te laat ontdekt. Net zoals bij mij.” Daarom moet er volgens hem beter onderzoek én betere voorlichting komen. “Als je het op tijd ontdekt, kan een operatie misschien nog helpen.” Om die reden is de Bredanaar samen met zijn vrienden de foundation gestart. “Er moet meer aandacht komen voor deze vorm van kanker. Laten we samen voorkomen, wat mij is overkomen.”

Op 11 december was er nog een officieel ‘launch-event’ voor de foundation. Na dat event stond de teller op ruim 54.000 euro. De foundation zal worden voorgezet door vrienden en familie van Sjoerd. “Zijn grootste wens was om zo veel mogelijk geld bijeen te krijgen om onderzoek te financieren naar vroegopsporing van Slokdarmkanker. Help jij me?”, schrijven zij op de pagina van de foundation. Wil jij ook doneren? Klik dan hier.