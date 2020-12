Forse straffen voor bezit van vuurwerk tijdens jaarwisseling: 400 euro boete en aantekening op strafblad

BREDA - Om de medewerkers in de zorg, hulpverlening, politie en BOA’s te ontlasten is het tijdens de jaarwisseling 2020-2021 verboden vuurwerk te verkopen, buiten bij je te hebben, te vervoeren, en af te steken. Wie wel wordt betrapt met vuurwerk in zijn bezit, kan rekenen op een forse boete. En die boetes kunnen flink oplopen afhankelijk van de overtreding.

Wie wordt betrapt op het bezit van vuurwerk op straat of in de auto krijgt een boete van 100 euro en een aantekening op zijn strafblad. Die aantekening zorgt ervoor dat je mogelijk geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meer kan krijgen. Wie op heterdaad betrapt wordt op het afsteken van vuurwerk krijgt een boete van minimaal 250 euro. In beide situaties gaat het dan om F2 vuurwerk. Dat is het consumentenvuurwerk dat voorgaande jaarwisselingen wél was toegestaan.

Wie betrapt wordt op het bezit of afsteken van illegaal vuurwerk, krijgt een forsere boete. Het gaat dan om een bedrag van minimaal 400 euro. Wie de regels vaker overtreed, krijgt een zwaardere straf. Ook de hoeveelheid vuurwerk heeft invloed op de straf.

Jongeren

Jongeren tot 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen soms een Halt-straf krijgen. Alleen bij lichte overtredingen kunnen ze zo een boete voorkomen. Jongeren krijgen dan via stichting Halt een alternatieve straf om ze aan te sporen tot ander gedrag, bijvoorbeeld door rommel op te ruimen of excuses aan te bieden. Na een Halt-straf krijgen zij geen aantekening in hun strafblad.

Wat mag wel?

Al het categorie F1 vuurwerk is wél toegestaan. Dit mag iedereen vanaf 12 jaar en ouder het hele jaar door kopen en afsteken. Voorbeelden zijn: sterretjes, knalerwten trektouwtjes, Bengaals vuur, Bengaalse lucifers, fonteinen voor gebruik binnenshuis en buitenshuis, kerstcrackers, confettibommen, knetterballen, Bengaalse fakkels, grondbloemen en grondtollen.