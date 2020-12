Weerbericht Breda: ‘De laatste dagen van 2020 brengen kwakkelweer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 28 december en de komende dagen.

Boven het Engelse Kanaal ligt een lagedrukgebied. Er om heen zwermen overal buienlijnen. In grote delen van Europa is het behoorlijk aan het vriezen en/of sneeuwen. In Nederland is het nog niet zover. Of het daadwerkelijk tot een wintertje zal komen blijft nog even afwachten. De laatste week van 2020 brengt vooralsnog kwakkelweer.



Verwachting voor maandag

Na de regen en wind van zondag ziet het er vandaag een stuk vriendelijker uit. De regen van de normale stormdepressie Bella maakte meer indruk dan de wind. De sterkste windstoot bedroeg 87 km/u en de schade beperkte zich hoofdzakelijk tot wat omgevallen bomen. Maandagochtend verliep meestal zonnig met hoge bewolking. Wel was het frisjes. Vanmiddag verandert er niet zo veel. De zuiden- tot zuidoostenwind blijft zwak met 1 of 2 Beaufort. In de loop van de middag neemt de kans op een gure regenbui toe. De maximumtemperaturen schommelen rond de 4 of 5 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 29 december 2020

Er is over het algemeen veel bewolking met niet al te veel zon. Nu en dan kan er lokaal een licht (motregen)buitje vallen. De zuidwestenwind is zwak en het kwik stokt bij 4 graden.

Woensdag 30 december 2020

Het is hoofdzakelijk droog weer met enkele opklaringen. Wanneer de opklaringen in de nacht breed genoeg zijn, kan het lokaal een graadje vriezen. De wind waait matig uit het zuidwesten bij maximaal 5 graden.

Oudejaarsdag, donderdag 31 december 2020

Op de weerkaart zien we dan een lagedrukgebied over het noorden van Frankrijk oostwaarts trekken. Er gaat dan in Brabant neerslag vallen. Daarbij draait de wind naar het oosten en is gemiddeld matig met 3 Beaufort. Afhankelijk van de exacte koers van dit lagedrukgebied zal er meer of minder neerslag vallen. Die koers kan ook bepalend zijn of er regen dan wel natte sneeuw zal vallen. De temperatuur schommelt tussen de 1 en 3 graden. Al met al een dag om in de gaten te houden.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor maandag 28 december 2020

Zon op: 08:46 uur

Zon onder: 16:38 uur

Daglengte: 07:52 uur

Voor het eerst sinds het begin van de astronomische winter vorige maandag 21 december 2020, boeken we vandaag twee minuten daglicht winst. De weg terug naar de zomerzonnewende is begonnen.



Zo was het weer zondag 27 december 2020

Maximumtemperatuur: 5,9 graden

Minimumtemperatuur: 4,0 graden

Neerslag: 16,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 28 december 2020 om 12:00 uur