Het loopt nog geen storm bij de inleverpunten voor vuurwerk in Breda

BREDA - Bredanaars kunnen vandaag en morgen onbestraft vuurwerk inleveren op vijf plekken in de stad. Vanochtend stond het inleverpunt bij Heksenwiel in de Haagse Beemden. Daar liep het geen storm.

Ben je een vuurwerkliefhebber en had jij je vuurwerk al in huis voordat het vuurwerkverbod in ging? Dan kun je daar voor gestraft worden, want het bezit en vervoeren van vuurwerk is illegaal geworden. Om Bredanaars de mogelijkheid te bieden om zonder straf van het vuurwerk af te komen, worden er vandaag en morgen vuurwerkinleveracties gehouden. Tijdens die inleveracties kun je niet gestraft worden voor het bezit van het vuurwerk dat je in komt leveren. Dat geldt ook voor illegaal vuurwerk dat ook vóór de invoering vna het vuurwerkverbod al niet was toegestaan in Nederland.

Bij het eerste inlevermoment bij Heksenwiel liep het nog geen storm, maar de handhavers bleven ook niet met lege handen staan. Er werd door verschillende mensen vuurwerk ingeleverd. Vanmiddag is het inleverpunt te vinden in de Hoge Vucht. Morgen staat het vuurwerkinleverpunt nog op Brabantplein, bij de Burcht en in Tuinzigt.

Bij de inleverpunten zijn ook boa’s aanwezig die informatie kunnen geven, vragen kunnen beantwoorden en meldingen kunnen ophalen. Er is ook een speciaal transportbedrijf aanwezig. Zij nemen het vuurwerk in en vervoeren dit veilig naar een locatie waar het vernietigd wordt. Naast het bezit van vuurwerk, is ook het vervoeren van vuurwerk verboden. Maar tijdens de inleverdag treden het Openbaar Ministerie en de politie niet op als het aannemelijk is dat de vervoerder onderweg is naar het inleverpunt.