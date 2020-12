Bakkie Troost zit niet stil in de winter: Van soep maken tot Troost TV

BREDA - Onder de naam ‘Bakkie troost’ zorgen de Bredase theatermaker Heleen van Doremalen en zangeres Mirjam Sengers al sinds de start van de coronacrisis voor een vrolijke toon. Met optredens voor de balkons van woonzorgcentra staken zij hun toeschouwers een hart onder de riem. En ook in de winter zitten Heleen en Mirjam niet stil. Zij starten naast hun optredens in de wijk vanaf 29 december met Bakkie Troost TeeVee, een tweewekelijks tv-programma bij BredaNu. Daarnaast organiseren zij met diverse activiteiten die de verbinding tussen bewoners versterken.

Het muziektheaterduo Bakkie Troost rijdt sinds de coronacrisis langs seniorenflats om daar wat afleiding en troost te brengen. “Omdat het nu kouder en donkerder wordt, kunnen we de mensen moeilijker bereiken op hun balkon. Daarom komen we nu ouderwets via de buis op bezoek”, zegt Heleen. Het tv-programma start op 29 december om 18.00 uur en wordt in een doorlopende cyclus herhaald. Hun eerste gast in de studio is Burgemeester Paul Depla, die het initiatief een warm hart toedraagt.

Activiteiten

Maar Bakkie Troost doet nog meer. Zij startten met allerlei activiteiten om bewoners met elkaar in verbinding te brengen in deze moeilijke tijd. Alle activiteiten zijn erop gericht dat je ze vanuit je huis kunt doen. Je kunt je onder andere opgeven voor een ouderwetse briefcorrespondentie, grappige telefoongesprekken, soep maken voor het Bredase doorgeefpannetje, of elkaar ontmoeten in het digitale Bakkie Troost Buurthuis.

Benieuwd geworden? Ga naar https://www.facebook.com/BakkieTroostBreda