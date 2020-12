Lichtjeswandeling laat Bredanaars genieten van sfeervolle maar lege stad

BREDA - Normaal zijn de laatste dagen van het jaar in Breda gevuld met allerlei sfeervolle activiteiten. Maar daar is door de lockdown dit jaar geen sprake van. Eén van de manieren waarop Bredanaars alsnog kunnen genieten van de stad is de lichtjeswandeling. Die brengt Bredanaars langs de mooiste verlichting van Breda.

Bredase ondernemers hebben er dit jaar extra hun best op gedaan om de stad prachtig te verlichten. Maar door de lockdown, wordt dat harde werk nu maar door weinig Bredanaars gezien. De lichtjeswandeling brengt daar verandering in. Die brengt Bredanaars naar de mooist verlichte plekken van de stad.

De wandeling

Het startpunt van de wandelroute is bij het Van Coothplein. Vanaf het Van Coothplein loop je naar de Ginnekenstraat richting de Grote Markt. De route brengt Bredanaars verder onder andere nog naar het Valkenberg en naar de Speelhuislaan. In totaal is de route zes kilometer lang. De volledige route is te vinden op de site van Welkom in Breda.