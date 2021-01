‘t Kielegat zoekt creatieve Bredanaars: ‘Wie schrijft het meest carnavelske gedicht?’

BREDA - Stichting Kielegat is momenteel druk met de voorbereiding van carnaval 2021. Deze memorabele editie die volledig coronaproof zal zijn, krijgt een alternatief programma. Eén van de onderdelen is als vanouds de Oeleviering. “Niet helemaal op de traditionele manier, maar zeker met genoeg elementen die Bredanaars zullen herkennen. Zo ook de vorig jaar geïntroduceerde gedichtenwedstrijd”, laat de stichting weten.

Met carnaval wordt op allerlei manieren de creativiteit in de mensen aangesproken. “Dat zie je in de optocht, tijdens de Grôtste Mââuwert, in outfits en carnavalsliedjes. Het spel met taal heeft daarbij steeds een belangrijke plaats”, laat de stichting weten. “Veel creativiteit moeten we helaas een jaartje pauzeren, maar niet op schrift. Welke dichtende Kielegatter weet een polonaise te creëren van vrolijke dansende woorden? “

Waar moet het gedicht aan voldoen?

Een carnavalesk gedicht waar de creativiteit in taal vanaf spat, daar is Stichting Kielegat naar op zoek. “We willen weer eens ouderwets kunnen lachen! Geen vuurwerk van moeilijkdoenerij, geen dwangrijm of afgekeurde sinterklaasgedichten. Maar een ludiek gedicht van maximaal 25 regels waar het motto ‘T’âângt ervan af’ in verwerkt is. Dat zijn ongeveer de enige criteria.”

Het winnende gedicht

De gedichten kunnen vóór 11 januari 2021 worden ingestuurd naar pers@kielegat.nl. Ze worden beoordeeld door een deskundige jury van bekende, creatieve Kielegatters onder leiding van Rob van Uden. Het winnende gedicht wordt tijdens de Oeleviering voorgelezen door een bekende Bredanaar en krijgt een plaats in het onderkomen van de Prins. De drie beste gedichten worden geplaatst in de Kontklopper.

De Oeleviering zal worden uitgezonden op de Bredase televisiekanalen op zondag 14 februari. Met de huidige maatregelen is deze niet toegankelijk voor publiek.