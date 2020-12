Eerste inleverdag in Breda levert 100 kilo vuurwerk op

BREDA - De eerste inleverdag voor vuurwerk heeft in Breda honderd kilo vuurwerk opgeleverd. Dat laat de Bredase handhaving weten. Vandaag is het inleverpunt nog op drie verschillende plekken in de stad te vinden.

Wie betrapt wordt op het bezit van vuurwerk, krijgt een flinke boete. Wie vuurwerk in bezit heeft en zo’n boete wil voorkomen, kan zijn vuurwerk inleveren bij één van de inleverpunten in Breda. Je krijgt dan geen boete of andere straf. Dat geldt zowel voor vuurwerk dat tijdens een normale jaarwisseling zonder algeheel vuurwerkverbod wél legaal is, als voor vuurwerk dat altijd illegaal is.

Gisteren stonden de inleverpunten in de Haagse Beemden en de Hoge Vucht. Hoewel de ochtend rustig begon, leverde de dag uiteindelijk toch zo’n honderd kilo vuurwerk op. Ook vandaag kunnen Bredanaars hun vuurwerk nog inleveren zonder daarvoor gestraft te worden. Het inleverpunt staat van 9.30 uur tot 11.30 uur op Brabantplein, van 12.00 uur tot 14.00 uur bij de Burcht en van 14.30 uur tot 16.30 uur bij winkelcentrum Tuinzigt.