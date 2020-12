Bredanaars zamelden al 2 miljoen Douwe Egberts punten in voor de voedselbank

BREDA - De inzamelactie van Douwe Egberts punten die georganiseerd is door een drietal Bredase Lionsclubs, is een succes. In de maand december werden er door Bredanaars al 2 miljoen punten ingeleverd. Dat is goed voor ruim 4000 pakken koffie voor de voedselbank.

In de opvallende inzameldozen die in vele supermarkten in Breda te vinden zijn, kunnen Bredanaars al sinds begin december hun DE punten inleveren. En dat wordt massaal gedaan, bevestigt mede-initiatiefnemer Jan van der Zwaard. "Tot nu toe heeft de actie het geweldige resultaat opgeleverd van meer dan 2 miljoen punten, goed voor ruim 4.100 pakken koffie voor de Bredase Voedselbank."

De Voedselbank Breda is erg blij met de donatie van de punten, want koffie zit zelden in het Voedselbankpakket. De looptijd van de actie is nu verlengd. Eigenlijk zouden de dozen eind december uit de supermarkten worden gehaald, maar er is besloten ze tot eind januari te laten staan. De hele maand januari kunnen de DE waardepunten dus nog worden ingeleverd in de inzameldozen in de Albert Heijn supermarkten in de gemeente Breda en in de Jumbo supermarkten in Ulvenhout, Teteringen en in de wijk Kievitsloop/Gageldonk.

Na afloop van de lockdown kun je DE punten ook weer kwijt bij Boekhandel Van Kemenade & Hollaers op de Ginnekenweg. "Januari zal hiermee nog meer koffie gaan opleveren voor De Voedselbank Breda."