Depla in nieuwjaarstoespraak: “De crisis sterkte onze solidariteit en we stegen boven onszelf uit om elkaar te steunen”

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft vanmiddag zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak uitgesproken. Zijn boodschap was duidelijk: “Laten we blijven omkijken naar elkaar. Laten we met al onze verschillen, zien we dat we één stad zijn en naast elkaar staan in tijden van nood. Zoals we ook achter de mensen blijven staan die in deze moeilijke periode de cruciale beroepen bleken te zijn. Samen kunnen we veel meer. In reclames klinkt het vaak clichématig. In Breda zien we wat het in de praktijk betekent.”

De nieuwjaarstoespraak vond dit jaar niet plaats in de Grote Kerk van Breda, maar live voor de camera van lokale omroep BredaNu, vanuit het Stadserf 1. Aan het begin van zijn toespraak vertelde Depla dat het lastig was om Breda op 16 maart langzaam maar zeker in een spookstad te zien veranderen. “Het was de dag dat de horeca voor de eerste keer haar deuren sloot. De scholen volgden een dag later. Evenals een groot deel van de sportverenigingen en culturele podia. Evenementen werden afgelast. En er werd zelfs een streep gezet door een avondje NAC.”

“Waar het lange tijd iets ver weg in China was, bepaalde het corona-virus nu ook ineens óns leven”, aldus de burgemeester. “Op een manier die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Want het leven werd in een klap écht anders. Want groter kon het contrast tussen een hossende Grote Markt op 27 februari, en de stilte op diezelfde markt een maand later, niet zijn. We waren ons destijds totaal niet bewust van wat ons te wachten stond. We genoten. Niemand kon iets maken. We zongen luidkeels de Toreador meer. We omhelsden elkaar. We dronken bier. En dansten, hutjemutje…..met de wijsheid van nu; alsof we dansten op een al zachtjes borrelende vulkaan.”

De burgemeester had in zijn toespraak ook een goed woord over voor de zorg. “De eerste besmettingen werden in Brabant geconstateerd en met name in onze regio. Vanaf de eerste dag dat corona en Nederland in een zin werden genoemd, begon ook hier de strijd. In het nieuwe Amphia, was er voor de medewerkers geenruimte voor langzame gewenning. Iedereen moest gelijk vol aan de bak. En ook de GGD zette alle zeilen bij. Net als al die andere mensen in de zorg. De huisartsen. De mensen in de verpleeg-en verzorgingstehuizen. We zagen misschien nu pas echt de betekenis en waarde van de zorg voor de kwaliteit van onze samenleving. Waardeerden nu pas echt de inzet van al die mensen die zich dag in dag out ontfermen over de gezondheid van de ander. Dankzij hun onvoorwaardelijke inzet zijn we als samenleving niet van het dunne koord afgevallen. In deze crisis, werden zij terecht onze ‘helden’’’.

“Maanden van ups-and-downs verstreken. Maanden waarin contrasten voorbij bleven komen. Waarin gevoelens soms haaks op elkaar stonden. We waren ineens onze zekerheden kwijt. Bleken we veel kwetsbaarder dan we gedacht hadden. Weervoeren angst en onzekerheid over dat onbekende wat ons leven binnendrong. Tegelijkertijd bracht Corona ook het beste van Breda naar boven. Want als Breda brengen we het Samen. En de crisis sterkte onze solidariteit en we stegen boven onszelf uit in creativiteit om elkaar te steunen.”

“Met een klap in ons gezicht werden we door de noodgedwongen sluiting van musea, sportverenigingen en podia weer wakker geschud. En zagen we de noodzaak in om alle zeilen bij te zetten, wilden we het virus onder de duim krijgen. We moesten kappen met verslappen. In de tussentijd bleven er op z’n Bredaas initiatieven ontstaan. Er werden taarten uitgedeeld aan iedereen in de frontlinie, de horeca hielp de zorg, op een inventieve manier werd het lopen van de Singelloop toch mogelijk en met Winterchills kwam er toch wat ademruimte voor de jeugd. De baas van Breda bracht de stemming erin en benadrukte onze gedeelde liefde voor ons stadje.”

“Voor mij heeft 2020 duidelijk gemaakt dat zekerheden niet bestaan. En dat onvoorstelbare zaken zo maar toch kunnen gebeuren. Want laten we eerlijk zijn, wie vorig jaar had voorspeld dat in Breda de café’s gesloten zouden worden, de scholen hun deuren zouden hebben gesloten en er geen Jazz-dagen zouden zijn, was waarschijnlijk voor gek verklaard.”

“We creëerden talloze lichtpuntjes samen, we bráchten het samen in Breda. We maakten er echt het beste van. Maar hoe we ons best ook doen, en dat blijven we, het virus is er nog steeds. We moeten het echt uitzitten, we moeten vol blijven houden. Ook deze tweede lockdown.”

De burgemeester eindigde zijn toespraak met een wens. ”Ik hoop volgend jaar op de eerste zaterdag weer samen met u in de Grote Kerk te kunnen staan, om daar samen met u het glas te kunnen heffen. Op afstand, maar toch ook samen: Proost op het nieuwe jaar! Dat het ons veel goeds gaat brengen, op de vrijheid om weer te kunnen doen wat we willen. Op 2021!”