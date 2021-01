Ulvenhoutse verenigingen laten wensen uitkomen in 2021

ULVENHOUT - De wens- en gedachtenboom die in Ulvenhout bij de Pekhoeve staat is een succes. De boom is goed gevuld met wensen en gedachten van de bewoners van het dorp. De verenigingen die de initiatiefnemers zijn van de boom proberen dit jaar enkele van de wensen uit te laten komen.

Heb jij een wens voor dit jaar? Een gedachte die je kwijt wil? Of wil je een persoon of bijzondere gebeurtenissen gedenken? Dan kun je hem in Ulvenhout in de Wens- en gedachtenboom hangen. In de bijzondere boom zijn al vele wensen en gedachten opgehangen sinds de start van het initiatief half december.

De wensboom bij de Pekhoeve is een initiatief van Ulvenhout Leeft, de Oranjevereniging, de Dorpsraad, de Ondernemersvereniging Ulvenhout, Van Lysen Bomen, SUC, de Toneelvereniging, de KBO en Alliance D’Amite. Zij gaan proberen dit jaar een aantal van de wensen die in de boom zijn gehangen te vervullen.

Een wens in de boom doen

Wie ook een wens of gedachte in de boom wil hangen, kan een lint meenemen bij de verschillende winkels in het dorp die nog open zijn. De linten zijn gratis verkrijgbaar en wwersbestendig. Wel moet je snel zijn. De wensboom zal na 4 januari worden weggehaald.