Nora Werkt is gered, maar afschalen is wel noodzakelijk

BREDA - Nora Werkt kan ook in 2021 blijven bestaan. Dat bevestigt opricht Mars Mutsaars. Mede dankzij de reddingsactie die Breda Maakt Mij blij organiseerde werden er maar liefst 1700 kerstpakketten verkocht. Toch is er niet enkel goed nieuws. Om financieel gezond te kunnen blijven in 2021 moet Nora Werkt namelijk wel afschalen. En dat doet pijn, aldus Mutsaars.

Nora Werkt werd in 2017 opgericht door Marc Mutsaars. De stichting is vernoemd naar zijn dochter Nora. Zij heeft het syndroom van Down. Marc wilde voor haar een nuttige plek vinden op de arbeidsmarkt. Maar dat bleek niet zo gemakkelijk. “Vaak komen mensen in een dagbesteding terecht, terwijl er zo veel meer potentie in zit”, legt Marc uit. Daarom richtte hij zelf naaiatelier Nora Werkt op.

Bij Nora Werkt werken sinds 2017 meerdere mensen die een verstandelijke beperking hebben. “Bij Nora Werkt gaan we echt met de mensen aan de slag”, legt Marc uit. “De insteek is dan altijd; wat kan iemand wèl en niet, wat kan iemand niet.”

Reddingsactie

In het najaar van 2020 werd duidelijk dat Nora Werkt in financieel zwaar weer verkeerde. De stichting is afhankelijk van de verkoop van producten, en die verkoop daalde door de coronacrisis flink. Breda Maakt Mij Blij schoot daarom te hulp. Het initiatief hielp Nora Werkt met de verkoop van 2000 kerstpakketten. Dat werden er uiteindelijk 1700. “Ik ben nog steeds heel blij met hun hulp. Zonder hen hadden we nooit 1700 pakketten kunnen verkopen. En dan hadden we 2021 waarschijnlijk niet gered”, legt Mutsaars uit.

Dat de reddingsactie een succes was, wil echter niet zeggen dat Nora Werkt door kan gaan zoals in 2020. Om financieel gezond te worden is afschalen noodzakelijk. Een aantal tijdelijke contracten van begeleiders worden niet verlengd. En ook twee uit de doelgroep staan in 2021 op straat. “Dat doet natuurlijk pijn”, vertelt Mutsaars. “Voor hen is het lastig om een nieuwe baan te vinden.” De dagbesteding en stages blijven wel intact.

“We moeten zorgen dat we financieel gezond worden, met een stabiele basis”, legt Mutsaars uit. Daarbij zijn vaste opdrachten voor Nora Werkt van groot belang. Zo maakt Nora Werkt knuffels voor enkele vaste opdrachtgevers. “En er zijn ook bedrijven die simpel inpakwerk aan ons uitbesteden. Dat soort werk zoeken we in 2021 nog meer. Want hoe stabieler onze inkomsten worden, hoe meer mensen we een mooie werkplek kunnen bieden.”

Meer weten over Nora Werkt? Ga naar www.norawerkt.nu