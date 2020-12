Bredanaars ‘redden’ in tien dagen tijd 10.000 liter bier van Frontaal

BREDA - Bredanaars hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van Breda Maakt Mij Blij om bier te redden. Brouwerij Frontaal had namelijk door de vele gecancelde orders door de strenge coronamaatregelen 10.000 liter Juice Punch over.

Breda Maakt Mij Blij heeft de laatste reddingsactie van 2020 positief af kunnen sluiten. In tien dagen tijd werd er 10.000 liter bier van bouwerij Frontaal verkocht.

De 10.000 liter bier, de zogenaamde Juice Punch, is het beste als het vers gedronken wordt. Doordat veel orders door de strenge coronamaatregelen gecanceld waren, bleef het bier echter bij Frontaal staan. En langer bewaren zou de kwaliteit van het bier geen goed doen. Daarom sloegen Frontaal en Breda Maakt Mij Blij de handen ineen om het bier voor een aantrekkelijke prijs alsnog te verkopen.

Succes

Dat het bier nu verkocht is, betekent dat verspilling is voorkomen. Het bier was anders namelijk weggegooid. En dat is precies het idee waarmee Breda Maakt Mij Blij mee ontstaan is. Dat begon in het voorjaar met pioenrozen en asperges. Maar de acties werden steeds groter. In 2020 waren het vooral de reddingsacties voor de gladiolen van boer Theo en de flessen wijn van de nonnen van Oosterhout die veel aandacht kregen.

De coronacrisis is ook nog niet voorbij en dus blijft er voor Breda Maakt Mij Blij in 2021 ook nog genoeg werk aan de winkel. ‘’Al willen we ons niet alleen op de coronaproblematiek richten’’, zegt Frank Haagen. “Neem bijvoorbeeld de pompoenen van boer Chris die wij in oktober verkochten. Deze waren te licht of te zwaar voor de supermarkt, maar verder smaakten ze prima. Dus zolang wij ons steentje kunnen bijdragen door producenten en onze klanten blij te maken, gaan wij door. We worden er zelf ook tenslotte ook blij van.”