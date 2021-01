Tóch lachend het jaar uit met tiende oudejaarsconference Guido Weijers

BREDA - De Bredase caberatier Guido Weijers heeft het jaar voor de tiende keer humoristisch afgesloten bij RTL. Het was lange tijd onduidelijk of deze show door corona door zou gaan. Uiteindelijk ging het door, maar het was als vanzelfsprekend anders dan voorgaande jaren.

Dit jaar geen volle zaal, geen daverend applaus of uitbundige reacties vanuit een groot publiek. Nee, het was compleet anders dan voorgaande jaren voor Guido Weijers. Toch probeerde de cabaretier er het beste van te maken en dat ziet ook (een deel van) het publiek. Zo laat men weten op Twitter, Facebook en Instagram.

De opvallende zwarte make-up die Guido onder zijn ogen had sprong natuurlijk in het oog. Ook was men te spreken over de manier waarop hij het opnam voor Johan Derksen die veel kritiek te verwerken kreeg na zijn grap over Akwasi. Verder was men ook tevreden over de aankleding van de zaal. Al was een deel ook minder positief over de cabaretier.

@guidoweijers ontzettend veel respect voor de manier waarop je je show doet. Het is niet makkelijk zonder publiek, maar wat breng je de nuance goed op de hedendaagse onderwerpen. ???? Hoop dat het toch wat mensen de ogen opent. Ik ben fan!— Klaas â™” ???? (@klaasd1993) December 31, 2020

Scherp, grappig, op de grens (soms erover), algeheel on point. Guido zet je aan het denken. Heerlijke oudejaarsconference!!! #guidoweijers #oudejaarsconference #rtl4— MrNailson (@GuffyRedCouch) December 31, 2020

Vond het geweldig hoe Guido die Akwasi even op zijn plek zette.— Wendolientje?? (@justwen77) January 1, 2021

Geswitched van ##Guido (saai, niet scherp, flauw) naar #Youp. Tegen de verwachting in, wint Youp met vlag en wimpel. Zo moet het dus.— Lot Vermeer (@lotvermeer) December 31, 2020