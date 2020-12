Bredanaar (56) aangehouden voor poging tot doodslag in de Hoge Vucht

BREDA - Politieagenten hebben maandag 28 december rond 16.45 uur op de Haagweg een 56-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van poging doodslag. De man wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij een geweldsincident in een woning aan de Cornelis Joosstraat.

In een woning in de Cornelis Joosstraat in de Hoge Vucht troffen agenten maandagmiddag een gewonde man aan. Deze man, een 63-jarige inwoner van Breda, is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het geweldsincident. De verdachte werd maandag aangehouden op de Haagweg. Hij zit vast en wordt op een later tijdstip verhoord. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.