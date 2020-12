Bavel laat oudejaarstraditie niet verloren gaan: ‘Het is te mooi om geen energie in te steken’

BAVEL - Het liedje ‘Nieuw Joarke Ouwe’ zal veel inwoners van Breda niets zeggen. Maar in Bavel kan iedereen het meezingen. Traditiegetrouw gaan de kinderen in het dorp op oudejaarsochtend langs de deuren om Nieuw Joarke Ouwe te zingen. Die traditie nam afgelopen jaren in populariteit af, maar er wordt nu nieuw leven in geblazen. “Het is te mooi om er geen energie in te steken”, laat Jac van Gils weten.

Tradities hebben soms wat hulp nodig om te blijven bestaan. Dat beseffen ze zich in Bavel maar al te goed. Jac van Gils van Stichting Molen Bavel, John Klaassen van het Café het Karrewiel en Sandra van Dijk, een betrokken Bavioan, willen daarom het Nieuw Joarke Ouwe zingen weer op de kaart zetten. Vanaf volgend jaar gaan ze het evenement daarom uitbreiden. Dat is hard nodig, stelt Van Gils. “De traditie is nu een beetje ingedut.”

Ideeën

Ideeën heeft het drietal genoeg. Zo spelen zij bijvoorbeeld met het idee om stempelkaarten te maken die afgestempeld kunnen worden bij ondernemers. “Met die volle stempelkaarten zou je dan bijvoorbeeld een loterij kunnen houden”, legt Van Gils uit. “Met zo’n loterij met leuke prijzen kun je kinderen prikkelen om weer op pad te gaan met Nieuw Joarke Ouwe. Zoiets is gewoon nodig. Tradities moeten met hun tijd meegaan. Dat geldt voor zoiets als de kermis, maar ook voor Nieuw Joarke Ouwe.”

Ook is het een mogelijkheid om een afsluiting te organiseren, waarbij iedereen na het zingen samenkomt en warme chocomelk en een oliebol krijgt. “Er zijn heel veel manieren om de traditie weer wat nieuw leven in te blazen. Vanwege corona is dat nu nog niet mogelijk. Maar we willen graag iedereen laten weten dat we komend jaar met veel nieuwe ideeën gaan komen.”

Traditie

Dit jaar zal het Nieuw Joarke Ouwe dus ‘gewoon’ op de traditionele manier plaatsvinden. Om 09:00 uur luiden de kerkklokken als teken dat het zingen kan beginnen. Kinderen van basisschoolleeftijd gaan dan langs de deuren om mensen een goed nieuwjaar te wensen. Dat doen ze met het volgende liedje: “Nieuw Jaorke ouwe, De katjes zijn verkouwe. Ze zitten in een schuitje, ze blazen op een fluitje, ze roepen jaor op jaor: Ik wens oe een zalig nieuwe jaor!” Kinderen krijgen dan een snoepje, of een beetje kleingeld.

Wie niet open doet, krijgt een heel ander liedje te horen. “Boven in d’r hemel, hangt een zak met zemel. Iedere zemel is in duit, hang d’r gierige bok maar uit!”