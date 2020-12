Breda haalt met inleveractie 245 kilo vuurwerk op

BREDA - De inleveractie voor vuurwerk heeft in Breda in twee dagen tijd 245 kilo vuurwerk opgeleverd. Dat laat handhaving weten. Tijdens de inleveractie konden mensen hun vuurwerk inleveren, zonder hiervoor beboet te worden.

De afgelopen twee dagen heeft handhaving Breda op vijf plekken in de stad gestaan met een inleverpunt voor vuurwerk. Wie in bezit was van vuurwerk dat dit jaar niet afgestoken mag worden, kon het op het inleverpunt inleveren zonder ervoor een boete te krijgen. Dat ging zowel om vuurwerk dat tijdens de afgelopen jaarwisselingen wel was toegestaan, als om illegaal vuurwerk dat nooit legaal is om te bezitten of af te steken. De eerste dag haalde handhaving 100 kilo vuurwerk op. Tijdens de tweede dag, waarbij handhaving in Brabantpark, de IJpelaar en Tuinzigt stond, werd nog eens 145 kilo vuurwerk ingeleverd.

Melden overlast

Handhaving roept Bredanaars op om overlast te blijven melden. “Dat melden zin heeft, is de afgelopen dagen ook gebleken”, laat handhaving weten. In de Haagse Beemden en in Bavel werden in totaal vier jongeren op heterdaad betrapt op het afsteken van illegaal vuurwerk. Het vuurwerk is door de handhavers in beslag genomen en zal worden vernietigd. De jongeren moeten zich bij HALT verantwoorden. Ook zal de politie de woning van de jongeren doorzoeken om te kijken of daar meer illegaal vuurwerk ligt.

Het melden van vuurwerkoverlast kan via www.breda.nl/vuurwerk, via de buitenbeterapp en via 14076.