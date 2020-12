Maand puzzelen en quizzen komt ten einde: team Rozen van Breda mag zich Winterbaas van Breda noemen

BREDA - Ruim 200 teams hebben de hele maand december gepuzzeld, koortsachtig overlegd, filmpjes en foto's gemaakt en eindeloos naar antwoorden op moeilijke vragen gespeurd om zich de Baas van Breda te kunnen noemen. Een live-uitzending in de Mezz zorgde woensdagavond voor de ontknoping. Team Rozen van Breda mag zich 'Winterbaas van Breda' noemen.

Begin deze maand startte tien enthousiaste vrijwilligers de Baas van Breda adventskalender. Ruim 200 teams, bestaande uit ieder zo'n 15 teamleden, een vakje open voor een filmpje van een bekende Bredanaar (of Nederlander) die voor hen een opdracht, een moeilijke vraag of een challenge had. Door die uit te voeren konden de teams punten scoren.

Henny Huisman daagde de kinderen uit een TikTok filmpje te maken en Jethro Mashart van NAC vroeg de deelnemers om hun beste baltrucje. Vakje 18 (december) was de grote stadsquiz Breda Quiz’t Samen waar duizenden Bredanaars aan meededen. Alle goede antwoorden en de vaak hilarische inzendingen van de doe-opdrachten passeerden tijdens De Ontknoping gisteravond de revue. Via een bijzondere live-uitzending vanuit de Mezz werd de winnaar bekend gemaakt.

Nadat de resultaten van de Adventskalender, de kerstpakketvragen én de grote stadsquiz van 18 december opgeteld waren, kwam team Rozen van Breda als winnaar uit de bus. Het team, bestaande uit leden van de Bredase Partij van de Arbeid, reageert met veel blijdschap op Twitter. "En dan ben je opeens de Baas van Breda met je team! Wat een verrassing. Dank organisatoren voor geweldige maand spelletjes!", aldus wethouder Miriam Haagh op Twitter. Teamcaptain Solveig van de Bruggen reageert hetzelfde. Op de Twitterpagina van de Bredase PvdA valt te lezen: "Wat een mooie afsluiter van 2020: ons team is (winter) Baas van Breda".