Auto belandt op zijn kop bij ongeval op Dr. Struykenstraat

BREDA - Een auto is woensdagmiddag op zijn kop belandt bij een ongeval op de Dr. Struykenstraat. Dat gebeurde rond 12.00 uur.

Bij een fors ongeval op de Dr. Struykenstraat is woensdag rond het middaguur minimaal één persoon gewond geraakt. Bij het ongeval belandde een auto op zijn kop. Dat gebeurde ter hoogte van de kruising met de Scharenburgstraat.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er andere weggebruikers betrokken waren bij het ongeval. Eén persoon wordt behandeld in een ambulance. over de verwondingen van die persoon is niks bekend.