Bakkerij aan Nieuwe Haagdijk moet tenten voor oliebollen drive-through verwijderen: ‘Het wordt ons zó moeilijk gemaakt’

BREDA - Veel Bredanaars staan vandaag in de rij bij kramen en bakkerijen voor verse oliebollen. Harold Kottier, eigenaar van bakkerij Kottier op de Nieuwe Haagdijk, wilde hier op voorbereid zijn door met tenten een drive-through te creëeren. Dat werd hem echter niet in dank afgenomen. Handhavers verzochten hem om de tenten zo snel mogelijk te verwijderen omdat hij geen vergunning heeft.

Het verhaal begon drie weken geleden. “Ik zag aankomen dat het met kerst en oud en nieuw druk zou worden”, legt Kottier uit. “Ik heb de gemeente gebeld en uitgelegd dat ik van plan was om een tent neer te zetten.” Door het plaatsen van de tenten wilde de eigenaar een drive-through creëren. “De bakkerij is maar klein, er mogen maar vier mensen binnen zijn. Met een drive-through aan de achterkant konden mensen een bestelling doen, daarna betalen en vervolgens meteen meekrijgen. Klanten hoeven dan niet uit de auto te komen.”

Kottier kreeg echter meteen van de gemeente te horen dat het plaatsen van een tent zou worden gezien als een festival en een vergunning aanvragen daarom nutteloos was. Toch trok de eigenaar van de bakkerij aan de Nieuwe Haagdijk de stoute schoenen aan. “Ik wilde eigenlijk alleen maar voorkomen dat mijn bakkerij een brandhaard van corona werd.” Dat kwam hem echter duur te staan. Woensdagavond stonden er handhavers voor de deur met het verzoek de tenten te verwijderen. “In het bijzijn van deze handhavers heb ik een mailtje opgesteld naar de verhuurder met de vraag om de tent te verwijderen. De verhuurder gaf vervolgens gelijk aan de tent zo snel mogelijk te verwijderen.”

Dit bleek echter niet snel genoeg. “Vanochtend om 08.00 uur stonden ze opnieuw voor de deur. Ik moest de tent binnen een half uur weg halen, anders werd deze in beslag genomen. Ik heb nu een paar honderd euro moeten betalen om de tent met spoed weg te laten halen.” Als oplossing besloot Kottier via garage oliebollen te gaan verkopen. Om duidelijk te maken waar dit was, plaatste hij twee kerstbomen op de stoep. “Toen stonden er weer handhavers voor de deur. Ook deze kerstbomen mochten hier niet staan. Vervolgens verwijderde de handhavers alle bordjes die verwezen naar de drive-through en werd mij ook nog eens verzocht deze volgende week zelf op te komen halen.”

De eigenaar baalt van de situatie. “Als bedrijf doen wij ons uiterste best om afstand houden mogelijk te maken. Vandaar dat ik met het idee voor de drive-through kwam. Ik heb toestemming gevraagd aan andere winkeliers en de buurtbewoners. Zij vonden het allemaal prima dat de tenten daar stonden. Het is momenteel zo druk bij de bakkerij dat mensen op de openbare weg in de rij staan. Ik weet dat dit hoort bij de risico’s van ondernemen, maar ik probeer creatief te zijn en dan wordt het ons zo moeilijk gemaakt. Ik ga op deze manier best triest het nieuwe jaar in.”

De gemeente geeft aan dat de winkelier inderdaad geen vergunning had en daarom hier op aangesproken werd. “Als gemeente vinden we het belangrijk er voor onze ondernemers te zijn en met hen mee te denken. Hiervoor hebben we ook een snel-loket ingericht. Ondersteunen en helpen doen we vanzelfsprekend binnen de geldende regels. Voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte is altijd een vergunning nodig. Er mag dus niet zomaar een tent geplaatst worden, als deze vergunning niet is aangevraagd en gegeven. In het kader van de Corona Spoedwet worden momenteel geen vergunningen afgegeven aan de detailhandel voor het plaatsen van tenten etc. in de openbare ruimte.”